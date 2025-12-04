El alumnado del IES Saturnino de la Peña de Sestao presenta las ideas con que participan en STARTInnova al Grupo MSV Este año el centro participa con una única propuesta que está basada en la puesta en marcha de una empresa fabricante de muebles

Los cinco alumnos junto a Jon Ander Hernández, en el centro, en la sede del Grupo MSV.

Jueves, 4 de diciembre 2025

El grupo de gestión inmobiliaria MSV se estrena este año como mentor en STARTInnova, el concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO para promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Concretamente, su fundador y director, Jon Ander Hernández, será el encargado de ayudar a los estudiantes del instituto de educación secundaria Saturnino de la Peña de Sestao.

Este año el centro presenta una única propuesta que Ugaitz, Ioritz, Leire, Maialen e Inhar están preparando con ayuda de su profesora de Fundamentos de administración y gestión, Amaia Román. Se trata de una empresa que fabricaría muebles a medida especialmente pensados para aprovechar espacios pequeños. La firma abarcaría todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, hecha siempre a partir de materiales reciclados. Contaría, además, con una aplicación que, a partir de una fotografía de la habitación que queremos amueblar, nos permitiría hacernos una idea del resultado final.

«Aprender a comunicar es muy importante y en estos proyectos se aprende a emprender, pero también muchas más cosas», les animó Hernández tras escuchar cómo los jóvenes iban respondiendo a sus preguntas y sugerencias.

