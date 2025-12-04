El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Solucionados los retrasos en la Línea 1 del metro en dirección a Etxebarri
Los cinco alumnos junto a Jon Ander Hernández, en el centro, en la sede del Grupo MSV.
Los cinco alumnos junto a Jon Ander Hernández, en el centro, en la sede del Grupo MSV. Sara Coterón

El alumnado del IES Saturnino de la Peña de Sestao presenta las ideas con que participan en STARTInnova al Grupo MSV

Este año el centro participa con una única propuesta que está basada en la puesta en marcha de una empresa fabricante de muebles

I. Bernal / S. Coterón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

El grupo de gestión inmobiliaria MSV se estrena este año como mentor en STARTInnova, el concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO para promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. Concretamente, su fundador y director, Jon Ander Hernández, será el encargado de ayudar a los estudiantes del instituto de educación secundaria Saturnino de la Peña de Sestao.

STARTInnova

STARTInnova

  • Impulsa EL CORREO.

  • Patrocinan BBVA, Ayuntamiento de Bilbao y Departamento Educación del Gobierno vasco.

  • Entidades mentoras Leroy Merlin, Loizaga, Sidenor, Usoa, Lurpelan, Bridgestone, Fundación Alfonso Líbano Firestone, Puerto de Bilbao, Red Eléctrica, Coimax, Grupo MSV, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Barakaldo, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Sestao, Ayuntamiento de Balmaseda, Ayuntamiento de Erandio y Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

  • Colaboradores El Corte Inglés, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea y Centro de Innovación para la Formación Profesional en Euskadi, Tknika.

Este año el centro presenta una única propuesta que Ugaitz, Ioritz, Leire, Maialen e Inhar están preparando con ayuda de su profesora de Fundamentos de administración y gestión, Amaia Román. Se trata de una empresa que fabricaría muebles a medida especialmente pensados para aprovechar espacios pequeños. La firma abarcaría todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, hecha siempre a partir de materiales reciclados. Contaría, además, con una aplicación que, a partir de una fotografía de la habitación que queremos amueblar, nos permitiría hacernos una idea del resultado final.

«Aprender a comunicar es muy importante y en estos proyectos se aprende a emprender, pero también muchas más cosas», les animó Hernández tras escuchar cómo los jóvenes iban respondiendo a sus preguntas y sugerencias.

