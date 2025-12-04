El alumnado del IES Saturnino de la Peña presenta las ideas con que participan en STARTInnova al Ayuntamiento de Sestao Este año el centro participa con una única propuesta que está basada en la puesta en marcha de una empresa fabricante de muebles

Los cinco alumnos junto a Borja Ramón en una de las aulas del centro.

Iratxe Bernal Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:18 Comenta Compartir

Los alumnos que representan al instituto de educación secundaria Saturnino de la Peña de Sestao en la décimo tercera edición del concurso de ideas empresariales STARTInnova tienen como mentor al propio Ayuntamiento de la localidad, por lo que esta semana han recibido en sus aulas la visita del concejal de Educación, Juventud y Euskera, Borja Ramón.

STARTInnova Impulsa EL CORREO.

Patrocinan BBVA, Ayuntamiento de Bilbao y Departamento Educación del Gobierno vasco.

Entidades mentoras Leroy Merlin, Loizaga, Sidenor, Usoa, Lurpelan, Bridgestone, Fundación Alfonso Líbano Firestone, Puerto de Bilbao, Red Eléctrica, Coimax, Grupo MSV, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Barakaldo, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Sestao, Ayuntamiento de Balmaseda, Ayuntamiento de Erandio y Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Colaboradores El Corte Inglés, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea y Centro de Innovación para la Formación Profesional en Euskadi, Tknika.

Este año el centro presenta una única propuesta que Ugaitz, Ioritz, Leire, Maialen e Inhar están preparando con ayuda de su profesora de Fundamentos de administración y gestión, Amaia Román. Se trata de una empresa que estaría dedicada a la fabricación de muebles a medida especialmente pensados para aprovechar espacios pequeños «porque las casas son a veces muy pequeñas».

La firma abarcaría todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, hecha siempre a partir de materiales reciclados dando tamvién la posibilidad de introducir elementos personalizados. Contaría, además, con una aplicación que, a partir de una fotografía de la habitación que queremos amueblar, nos permitiría hacernos una idea del resultado final.

El concejal les animó a plantear la contratación de personas con problemas de inserción laboral y a proporcionarles ellos mismos la formación necesaria para trabajar en la fábrica. «Podéis plantear que lo haréis en vuestras propias instalaciones o a través de algún acuerdo de colaboración con algún centro formativo del entorno», les explicó.

Temas

STARTinnova