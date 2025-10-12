Una juventud lista para emprender STARTInnova Araba se pone en marcha un curso más con 21 colegios e institutos que impulsan las mejores ideas de sus estudiantes

Basta una idea, conocimiento y muchas ganas para sacar adelante los proyectos. Sobre todo cuando en las aulas se encuentran jóvenes preparados, cualificados y con ilusión por abrirse al mundo laboral. Cada año y cada curso se demuestra que la cantera del territorio histórico está más que predispuesta a tomar el relevo.

De ello da cuenta STARTInnova Araba, el programa organizado por EL CORREO con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno vasco y el patrocinio de la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital, que fomenta el espíritu emprendedor entre los adolescentes en formación.

Dirigido a estudiantes de bachillerato y formación profesional -divididos en dos categorías, de 16 a 17 años y mayores de 18-, busca impulsarlos, desarrollar su talento emprendedor y dar visibilidad a las iniciativas que están en marcha. Para ello cuenta con los mejores aliados: 21 colegios, 160 grupos y un total de 727 alumnos. En esta edición se incorporan tres nuevos centros respecto al año pasado, lo que confirma el creciente interés por una iniciativa que combina aprendizaje, creatividad y trabajo en equipo. A los 18 localizados en Vitoria se suman la Ikastola Ikasbidea de Durana y los centros de educación secundaria Samaniego de Laguardia y Aniturri de Agurain.

La experiencia en STARTInnova no solo despierta vocaciones, sino que enseña a pensar con mentalidad emprendedora. Los participantes aprenden a detectar necesidades reales de su entorno, a trabajar de manera colaborativa y a dar forma a ideas que pueden tener un impacto tangible. Muchos descubren, además, que innovar no siempre requiere grandes recursos, sino una buena dosis de observación, empatía y constancia.

Sus tutores les echan una mano a la hora de aterrizar las propuestas y plasmarlas en un plan de viabilidad completo que nada tiene que envidiar a las empresas reales. La iniciativa cuenta con el apoyo de una plataforma digital que les enseña a trabajar con el modelo Canvas, una metodología para estudiar la viabilidad de una posible idea de negocio. Además, se familiarizan con conceptos empresariales como propuesta de valor, segmentación del mercado, flujos de ingresos, estructura de costes, alianzas estratégicas o canales de distribución… términos que aprenden con ejemplos de primera mano de empresas alavesas.

«Trabajar en equipo y desarrollar ideas puede ser transformador» Ramiro González, Diputado general de Álava

«Es importante emprender para comprender el mundo tan cambiante en que vivimos» Jon Urresti, Presidente de Fundación Vital

Varias 'startups' locales compartirán con los alumnos su experiencia para mostrarles cómo se afrontan los retos y todo lo que implica emprender. En ese completo itinerario, un jurado de expertos de la Universidad del País Vasco (EHU) valora las propuestas y selecciona a los grupos finalistas, que defenderán sus ideas y la viabilidad del proyecto. La entrega final de premios tendrá lugar el jueves 13 de marzo en la sala Vital Fundazioa Kulturunea.

Aprovechamiento de recursos

En la pasada edición de STARTInnova Araba resultaron premiados un grupo de alumnos (de 16 y 17 años) de 2º de Bachillerato de Urkide, formado por Álvaro Artieda, Jon Arregui y Mikel Esteban, con su proyecto 'Safely'. Se trataba de una pulsera de autodefensa con spray de pimienta y alarma, con el objetivo de combatir y reducir la violencia en las calles hacia distintos colectivos, pero sobre todo hacia las mujeres.

Otro proyecto premiado, en la categoría de mayores de edad, fue el del Grupo Lumin de Francisco de Vitoria, conformado por Elena Titova, Ainara Pérez y Alba Góngora. La propuesta, 'Biodent recycle', estaba pensada para reciclar los residuos de las clínicas y laboratorios dentales y darles una segunda vida.