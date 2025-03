Emprendedores 'made in Álava'

Todo surgió con una pregunta: «¿Nuestra familia qué necesita?». Porque a veces los cambios hacia una mejor vida empiezan en casa. «Y pensamos en nuestros abuelos. No siempre podemos ayudarles, así que planteamos este tipo de negocio», explicaron Iosu Ochoa, Izaro Cachón, Yerik Virto y Mikel González, impulsores del proyecto 'Help You'. De manera que plantean crear una empresa centrada en el transporte de productos de gran tamaño o que requieren un manejo más delicado hasta la puerta de casa. En su mercado no sólo se encuentran las personas mayores, sino también «aquellos con dificultad de movimiento». En definitiva, hacerles la vida más fácil.