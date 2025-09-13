El valor de la tierra entre fogones

Jon Casanova Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

El Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava alcanza su 29ª edición y, un año más, se convierte en la cita imprescindible del otoño. Desde el 18 de septiembre hasta el 19 de diciembre, 17 sociedades abrirán sus cocinas para participar en el certamen que organiza EL CORREO con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava. El certamen pone en valor los productos de 'kilómetro cero' y avala el compromiso con la cultura gastronómica del territorio.

La edición llega con el aliciente especial del regreso de los platos principales. Tras dos ediciones con menús en miniatura -variedades de pintxos-, los participantes deberán presentar dos elaboraciones completas, siempre con ingredientes de la tierra como eje central.

Los detalles Sociedades participantes. Errementeri, Txoritokieta, Katikurri, Txipristin, Bustinzuri, Azkenean, Ametza, Eskola Zaharra, Amairu Bat, Burduntzi, Gatzalde, Zaldiaran, Artesilla, Los Pampas, Kukubarre, Larraondo y La Globa.

Fechas. 18 de septiembre a 19 de diciembre.

Propuesta culinaria. Dos platos principales con alubia pinta alavesa de Garlan y pollo lumagorri de Cárnicas Conchi. Uno debe ir acompañado por patata de Udapa.

Promotores. Organiza EL CORREO con la Diputación Foral de Álava como patrocinador oficial y Garlan, Cárnicas Conchi y Udapa como patrocinadores. Colaboran Bodegas Zintzo, Makro, Euskaber, Ekiolio, cafés Gometero, Gastrokontu y Slow Food.

Productos de Euskolabel, de calidad certificada y con un reglamento estricto de producción y sello diferenciador. La alubia pinta alavesa de la cooperativa agrícola Garlan protagoniza el primer plato. El producto emblemático de nuestra tierra sigue siendo una sorpresa en muchos paladares. «Pequeña, redondeada y con su característico tono granate moteado», así se presenta este clásico de nuestras mesas. «De cocción fácil» y agradable al comer es «la variedad más tradicional, y forma parte de comidas familiares y fiestas populares desde hace décadas» abarcando todo tipo de platos, desde los más tradicionales hasta lo más innovadores gracias a «su versatilidad que permite elaboraciones más modernas», advierten los familiarizados con la alubia.

«Nivel altísimo»

Por otro lado, el segundo plato girará en torno al pollo Lumagorri, vienen de la mano de Cárnicas Conchi y comercializado por Lumagorri Koop, avalado por más de 40 familias baserritarras de Euskadi que cuidan -en pequeñas explotaciones- el animal, característico por su plumaje rojizo y patas amarillentas, un mínimo de 81 días para garantizar una carne sana, jugosa y sabrosa al degustador. Asado, en brochetas o a la mandarina, la variedad con este producto está al gusto. La imaginación será la que determine el límite de las combinaciones que crearán los cocineros. El exquisito menú que ideen los cocineros deberá contar con el acompañamiento de la patata de Udapa, también de la tierra, en uno de los platos.

Se valora tanto la fidelidad a los ingredientes obligatorios como la capacidad creativa de los equipos para darles un giro novedoso aunque «el jurado lo tiene cada vez más complicado dado el nivel altísimo de los participantes», destaca el gastrónomo José Antonio Arberas. No faltarán los clásicos guisos de alubia, el pollo en sus múltiples preparaciones ni las patatas en recetas que pueden ir desde lo más tradicional hasta lo más innovador, con los que los 'chefs' se reinventan en cada edición que según adelantan ya se han puesto en marcha para realizar grandes platos sobre los cuales afirma tener «grandes expectativas».

Los fogones prenderán el próximo jueves de la mano de Errementeri Elkartea, en Legutio, y se extenderá hasta el 19 de diciembre, cuando La Globa ponga el cierre a la competición. Se estrenan Larraondo, Los Pampas y Zaldiaran que ya están manos a la obra para deleitar paladares. En total 17 sociedades componen la alineación acompañados por ingredientes de primera línea para combinar tradición y creatividad. El último toque lo aportan Bodegas Zintzo, Makro, Euskaber, Ekiolio, cafés Gometero, Gastrokontu y Slow Food como colaboradores para poner la guinda al pastel a un espacio que reivindica la cocina popular como espacio de encuentro y celebración.

