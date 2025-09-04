El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panorámica de Bilbao desde el monte Artxanda. Manu Cecilio

Los vecinos del Gran Bilbao siguen respirando el peor aire de Euskadi

El año pasado hubo 48 días en los que su calidad no llegó a «buena» en el Bajo Nervión. Ecologistas alertan de que el nivel de polución es perjudicial

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:11

Hace medio siglo el aire era tan irrespirable en algunos puntos de Bizkaia que los pájaros se ahogaban en sus jaulas y la colada se ... estropeaba en los tendederos. Ahora, Bilbao y los municipios cercanos siguen respirando el peor aire de toda Euskadi. La históricamente contaminada zona del Bajo Nervión - una de las ocho en la que se divide la comunidad autónoma a la hora de medir la calidad del aire- sigue siendo la que peores datos arroja, según los datos del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad publicados por el Eustat.

