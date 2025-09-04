Los vecinos del Gran Bilbao siguen respirando el peor aire de Euskadi

Hace medio siglo el aire era tan irrespirable en algunos puntos de Bizkaia que los pájaros se ahogaban en sus jaulas y la colada se ... estropeaba en los tendederos. Ahora, Bilbao y los municipios cercanos siguen respirando el peor aire de toda Euskadi. La históricamente contaminada zona del Bajo Nervión - una de las ocho en la que se divide la comunidad autónoma a la hora de medir la calidad del aire- sigue siendo la que peores datos arroja, según los datos del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad publicados por el Eustat.

Con 800.000 habitantes, comprende el conocido como Gran Bilbao o Bilbao Metropolitano -de Muskiz hasta Getxo y Berango, y a grandes poblaciones como Portugalete, Leioa, Barakaldo, Basauri, Galdakao o a gran parte del valle del Txorierri-. Aquí, el Gobierno vasco dispone de 21 de los 55 medidores de la red, que se suman a los del propio Ayuntamiento de Bilbao. Según la estadística del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad recogida por el Eustat, el 13,11% de los días la calidad del aire no llegó a buena el año pasado. Durante 48 jornadas ésta fue regular, mala o muy mala. Eso sí, una década atrás, los habitantes respiraban aire de dudosa salubridad unos 102 días por ejercicio. Algo se ha mejorado.

Los ecologistas atribuyen esta polución crónica a «la importante actividad industrial, y al intenso tráfico motorizado y marítimo». La segunda zona más afectada de Euskadi por contaminantes atmosféricos es Donostialdea-San Sebastián, donde el 11,5% de los días la calidad del aire no fue buena. En cambio, en Kostaldea, comarca que comprende varias localidades entre Sopela y Orio y en la que se encuadra Urdaibai, hay aire puro prácticamente a diario. Aquí solo hay dos medidores de la red.

Nuevos límites legales

Pedro Mier, experto de Ekologistak Martxan, asegura que se respira aire de mala calidad de forma más frecuente que lo apuntado en estas estadísticas. Por un lado, porque el Gobierno vasco mide la calidad del mismo tomando como referencia la Orden TEC/351/2019, del 18 de marzo de 2019, que establece cinco niveles -muy buena, buena, regular, mala, muy mala- en función de las concentraciones de niveles de partículas (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Pero Mier explica que el Ejecutivo debe analizar los contaminantes mediante otra fórmula más restrictiva, ya que en en noviembre de 2019 se revisó la metodología en toda Europa.

Ahora ha de eliminarse la categoría de «muy buena» y añadirse la de «extremadamente desfavorable». De hecho, según un estudio que realizaron este mismo año analizando 57 estaciones, en la zona de Bajo Nervión y en la de Donostialdea -hogar de 1,3 millones de vascos, el 58%- se superan los límites legales de contaminantes previstos en la nueva directiva europea 2024/2881, que deberá estar en vigor en 2030. Es más, aunque el aire mejoró respecto a años anteriores, la mayoría de los vascos respiraron «uno perjudicial para la salud».

Los datos por comarcas de 2024 Bajo Nervión. En 2014 el porcentaje de días con calidad buena o muy buena fue del 72,05% y ha subido hasta el 86,89% en 2024. Sigue habiendo 48 días al año en los que la calidad no llega a buena.

Donostia/San Sebastián. El área metropolitana de Donosti es la segunda con peor aire. El 13,11% de los días no llegó a «buena». Diez años atrás este porcentaje rondaba el 30%.

Alto Ibaizabal-Alto Deba. El 8,47% de los días del año la calidad no llega a buena o lo que es lo mismo, 31 días al año.

Goierri. 339 días con calidad buena o muy buena el año pasado.

Llanada Alavesa. 343 días con calidad «buena» o «muy buena».

Las Encartaciones. El 94,81% de los días, la calidad fue buena o muy buena. El porcentaje ha mejorado ocho puntos en 10 años.

Ribera. Es la segunda comarca con mejor aire. Durante 359 días, la calidad fue«buena» o «muy buena».

Costa/Kostaldea. El 99,73% de los días, es decir, durante 364 jornadas, la calidad del aire fue «buena» o «muy buena».

En todas las estaciones urbanas e industriales se superaron los límites diarios o anuales de dióxido de nitrógeno recomendados por la Organización Mundial de la Salud, así como los valores medios máximos diarios y anuales de partículas PM10 y PM2.5. Especialmente en «Barakaldo y San Julián en Muskiz, Ategorrieta, Mondragón y en los puertos de Bilbao y Pasaia». Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la exposición prolongada a concentraciones superiores a los niveles recomendados provocó en 2022 la muerte prematura de más de 1.200 personas en Euskadi y de al menos 766 en Bizkaia.

Por ello, Ekologistak Martxan insta a poner en marcha una red más completa de medición y planes de calidad del aire para la zona de Bajo Nervión y zonas de bajas emisiones en municipios de más de 20.000 habitantes en los que se vulneren los límites, algo obligatorio «que no se está ejecutando», dice Mier.