El río Herrerías a su paso por Sodupe, en una imagen de febrero del pasado año. Ignacio Pérez

URA invertirá otros 10 millones en la cuenca del Cadagua contra las crecidas

Tras finalizar el proyecto en Zalla, realizará actuaciones de acondicionamiento hidráulico en Güeñes, Alonsotegi y Gordexola

Eva Molano

Eva Molano

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:49

Privar a las aguas de su cauce y cubrir los ríos de hormigón ha demostrado ser peligroso. Los esfuerzos se centran ahora, precisamente, en renaturalizarlos ... y dotarlos de más espacio para reducir los daños por las inundaciones. La Agencia Vasca del Agua, URA, prevé nuevas actuaciones en la cuenca del Cadagua para evitar inundaciones. Actúa desde junio del pasado año en el cauce del Cadagua para proteger al barrio de Aranguren de Zalla, uno de los enclaves con mayor riesgo de inundación de Euskadi. Unas labores que adjudicó por 13,5 millones. Pero tiene en marcha otras obras de defensa por valor de 10, que reducirán los daños por avenidas en Alonsotegi, Güeñes y Gordexola.

