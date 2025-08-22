URA invertirá otros 10 millones en la cuenca del Cadagua contra las crecidas

Privar a las aguas de su cauce y cubrir los ríos de hormigón ha demostrado ser peligroso. Los esfuerzos se centran ahora, precisamente, en renaturalizarlos ... y dotarlos de más espacio para reducir los daños por las inundaciones. La Agencia Vasca del Agua, URA, prevé nuevas actuaciones en la cuenca del Cadagua para evitar inundaciones. Actúa desde junio del pasado año en el cauce del Cadagua para proteger al barrio de Aranguren de Zalla, uno de los enclaves con mayor riesgo de inundación de Euskadi. Unas labores que adjudicó por 13,5 millones. Pero tiene en marcha otras obras de defensa por valor de 10, que reducirán los daños por avenidas en Alonsotegi, Güeñes y Gordexola.

La entidad planea sacar el río a cielo abierto en el tramo que se encuentra cubierto, unos 850 metros, desde las cercanías del colegio público hasta su paso bajo la carretera BI-636, porque se ha constatado que la causa de las inundaciones que se producen en el barrio es la insuficiente sección de la canalización subterránea del arroyo. Se mejorará la capacidad de desagüe, se recuperarán las márgenes desde un punto de vista paisajístico y medioambiental y el peligro quedará reducido a inundaciones producidas por avenidas de hasta 500 años de periodo de retorno, frente a los 100 actuales.

Las obras, además incluyen la demolición del antiguo ambulatorio, en desuso, la ejecución de dos puentes y la modificación estructural de las conducciones de abastecimiento provenientes del embalse de Ordunte mediante un acueducto, así como el desvío del tubo procedente del embalse de Nocedal. En algunos tramos, el río irá encajonado, pero por ejemplo, en la zona situada entre el campo de fútbol y el centro de salud, en una longitud aproximada de 150 metros, se ha diseñado un cauce irregular, con trazado sinuoso, pequeños saltos y orillas rocosas, para que tenga un aspecto lo más natural posible. También se habilitarán pasos para que la gente pueda cruzarlo. Un tajo que, según el proyecto redactado por Saitec, asciende a 3 millones de euros.

En Gordexola, entretanto, URA y el Ayuntamiento han suscrito un convenio para sustituir el puente Zubiete, en el barrio La Calzada. Esta actuación, que tendrá un coste de 2 millones y correrá a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, permitirá mejorar significativamente la capacidad de desagüe del río Herrerías, que aguas abajo desemboca en el Cadagua en Sodupe, en el término municipal de Güeñes, donde suele dar muchos disgustos. El puente, de dos vanos y una luz de 18 metros, supone un obstáculo al flujo del río durante avenidas recurrentes. Así que se construirá un nuevo viaducto de 30 metros, de mayor sección y una mayor capacidad de evacuación del caudal en episodios de crecida.

A finales de año, la Agencia Vasca del Agua también actuará en el río Herrerías a su paso por Sodupe. Allí, con una inversión de unos 4,8 millones de euros, se eliminará gran parte del azud de La Conchita, de 3,6 metros de altura, una presa artificial. Hace unos años se derribó parte del muro para permitir el paso al agua y a la fauna piscícola y pronto se eliminarán otros 23 metros. Además, se derribará el puente Gallarraga, de 30 metros de largo sobre el Cadagua. Posee tres bóvedas y dos pilares, por lo que crea «una obstrucción importante» durante las crecidas. Se construirá uno nuevo, sin apoyos en el cauce. Además, también se construirá un muro de 1,35 metros en un aparcamiento.

Balmaseda, pendiente

Queda pendiente la actuación en Balmaseda, donde el Cadagua está salpicado de muchas presas e islas de vegetación que propician inundaciones. Allí se reemplazará la pasarela que está a la altura de las piscinas, se mejorará la margen derecha del río y se eliminará el azud del Nocedal y el de aguas arriba del puente de la estación. Además, se modificará el de San Lorenzo, rebajando la cota en 1,5 metros. También se tirará la presa de la empresa Trameinsa. Pero URA tendría que levantar varios muros para proteger el casco histórico y las viviendas que están a pie de río en la Avenida Encartaciones.