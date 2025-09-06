El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones de varios kilómetros en la A-8 en Ortuella por una colisión en sentido Cantabria
Ana Obregón llenó portadas al convertirse en madre por este método EFE

De tripas, corazón

Una práctica polémica. La gestación subrogada sortea las prohibiciones y gana terreno entre los españoles. Entre 2010 y 2023 se recibieron en el país 3.785 solicitudes para inscribir a bebés nacidos por sustitución

Rochell de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:00

Cada 36 horas, en España, una familia inicia los trámites para registrar a un bebé nacido por gestación subrogada en el extranjero. Lo hacen personas ... anónimas y también celebridades. El caso más reciente fue el de la actriz y presentadora Ana Obregón, quien a los 68 años fue madre de una niña nacida por este método en Estados Unidos. El debate se intensificó porque, aunque la niña es legalmente su hija, biológicamente es su nieta, ya que fue concebida con esperma de su hijo fallecido. Esta práctica se ha popularizado por la dificultad para concebir de forma natural en muchas parejas españolas. A excepción de 2024, cuando los nacimientos aumentaron un 0,43% respecto al año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída en la tasa de natalidad acumulaba ya una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  3. 3

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  4. 4

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  5. 5 Bizkaia vive un fin de semana loco: de 36 grados y riesgo de incendios a sacar el paraguas en unas horas
  6. 6 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  7. 7

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  8. 8 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  9. 9 Doce detenidos por la protesta propalestina que bloqueó a los escapados al comienzo del Angliru
  10. 10

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De tripas, corazón

De tripas, corazón