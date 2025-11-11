El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Cigudosa, en el centro con el logotipo de los tres eclipses al fondo. R. C.

Los tres eclipses españoles 'revelan' su logotipo

El distintivo representa el trío de eclipses que es a la vez la silueta de un telescopio, «un guiño a la herramienta fundamental de la observación astronómica», apunta el Ministerio de Ciencia

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:43

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha dado a conocer este martes el logotipo que el Ministerio de Ciencia, ... Innovación y Universidades (Miciu) ha diseñado de cara al espectacular Trío de Eclipses, que vivirá España en los próximos tres años, comenzando por el más esperado de los tres, el que llegará al atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 y que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, con un añadido importante: España será uno de los pocos lugares del mundo desde el que podrá contemplarse.

