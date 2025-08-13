El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bomberos trabajan para apaciguar el fuego.
Bomberos trabajan para apaciguar el fuego. AFP

Así trabaja la UME con los incendios que asolan España

Casi un millar de militares se desplazan a los distintos incendios del país

M. G. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:16

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados cerca de un millar de efectivos en siete incendios activos en distintas provincias, según ha informado en su cuenta oficial de X. Las operaciones se concentran en Tres Cantos (Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas y Puercas (Zamora), Yeres y Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Ourense). En total, 920 militares trabajan sobre el terreno realizando labores de control y extinción, con secciones distribuidas según la magnitud de cada foco.

El cabo Antonio Diosdado ha explicado que el despliegue incluye tres secciones en Paradiña y Gallegos del Río (Zamora), así como refuerzos en Navalmoralejo, Yeres y Charandrexa de Queixa. «Acabamos de llegar a Zamora para relevar al batallón de León», ha indicado, subrayando que este sistema de relevos permite mantener unidades disponibles para intervenir de forma inmediata en nuevos focos.

Noticias relacionadas

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, cuenta con cinco batallones repartidos por España y un total de 3.500 militares preparados para actuar en situaciones de emergencia. El Ministerio del Interior ha activado este martes la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) para coordinar el despliegue de recursos con las comunidades autónomas afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  3. 3

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  4. 4 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  5. 5

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  8. 8 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa
  9. 9 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  10. 10

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así trabaja la UME con los incendios que asolan España