El investigador japonés que ha demostrado que las moscas no molestan a las cebras, recoge el premio. REUTERS

35 años mirándose la uña, murciélagos 'borrachos'... y otros disparates científicos de 'Nobel'

La 35 edición de los Ig Nobel confirma varias creencias populares, como esa que defiende que el alcohol mejor nuestra fluidez con una lengua extranjera

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:48

El aval científico no está de más, pero era cosa sabida. Un par de copas (dos, no doce) mejoran nuestro inglés, concretamente la pronunciación, un ... auténtico 'hueso'. El fenómeno funciona también a la inversa. Cualquier Erasmus en Madrid que antes del tardeo no es capaz de formar una frase sencilla con sus cuatro palabras de uso cotidiano (hola, amigo, fiesta, sangría), antes de la medianoche del sábado conjuga en subjuntivo. El efecto que tiene el alcohol en el aprendizaje de nuevas lenguas ha sido ya probado por la ciencia. Y premiado. Es uno de los disparatados estudios científicos galardonados en la 35 edición de los Ig Nobel, los 'anti Nobel', que reconocen las investigaciones más absurdas. Una broma superlativa que no ofende a nadie, ya que Premios Nobel de los de verdad suelen apadrinar la 'causa'. Anoche, Esther Duflo, Eric Maskin, Svante Pääbo, Abhijit Bannerji, Moungi Bawendi y Robert Merton acompañaron en la Universidad de Boston a los científicos 'locos', esos que han probado que a una vaca la incordian menos las moscas si se disfraza de cebra o que a los bebés que toman teta les gusta que mamá huela a ajo, entre otras afirmaciones surrealistas.

