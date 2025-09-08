El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cuerpo de Coromina en el paraje en el que fue ejecutado. Mossos d'Esquadra

El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Alsina, un excomandante de la Guardia Civil y el dueño de un taller permanecen en prisión por la muerte en 2022 del empresario Joan Coromina, que se dedicaba al contrabando

I.J

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:24

A medida que pasan las horas se van conociendo nuevos detalles de la muerte en Lleida del empresario Joan Coromina por el que fueron detenidos el pasado martes un excomandante de la Guardia Civil, un tío de Marc Márquez y el dueño de un taller ... . Precisamente, se ha sabido que Ramón Alsina, el familiar del campeón de motoclismo, era el mejor amigo de la víctima, que en realidad se dedicaba a tareas de contrabando, hasta el punto de que el segundo llegó a mudarse a Cervera (Lleida), donde vivía el primero para estar con él. Una amistad que se remonta al internado en el que se conocieron de niños y que no evitó que acabara bajo el punto de mira del francotirador que terminó asesinándolo de un certero disparo el 25 de enero de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  3. 3 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  4. 4

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  5. 5 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  6. 6

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  7. 7 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  8. 8

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  9. 9

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  10. 10

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo