El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

A medida que pasan las horas se van conociendo nuevos detalles de la muerte en Lleida del empresario Joan Coromina por el que fueron detenidos el pasado martes un excomandante de la Guardia Civil, un tío de Marc Márquez y el dueño de un taller ... . Precisamente, se ha sabido que Ramón Alsina, el familiar del campeón de motoclismo, era el mejor amigo de la víctima, que en realidad se dedicaba a tareas de contrabando, hasta el punto de que el segundo llegó a mudarse a Cervera (Lleida), donde vivía el primero para estar con él. Una amistad que se remonta al internado en el que se conocieron de niños y que no evitó que acabara bajo el punto de mira del francotirador que terminó asesinándolo de un certero disparo el 25 de enero de 2022.

Tal y como adelanta hoy El Mundo, tanto la Guardia Civil como los Mossos d'Escuadra no tienen dudas de que Alsina, que se casó con la tía de Márquez, hizo todo lo posible por ocultar a los participantes de la trama, dándoles instrucciones para que no llegara a trascender su presunta participación en ella, como por ejemplo en el correcto uso de sus móviles. Incluso llegó a «amedrentar» a las personas que estaban al tanto de la autoría del asesinato del que fue su mejor amigo para que no dijeran nada a la Policía.

De hecho, el silencio sigue siendo la estrategia tanto del propio familiar del motociclista como del excomandante, F.G.P., en prisión por ser el autor intelectual de la muerte del contrabandista, y del propietario del taller de Cervera, N.G.B, acusado de actuar como cooperador necesario. Es más, en su negocio se llegó a urdir el macabro plan para acabar con la vida de Coromina.

Extorsión de 30.000 euros

La investigaciones consideran que los tres detenidos compartían negocios ilícitos con el empresario, bajo la lupa desde hace años de varias policías europeas, y que, en un momento dado, decidieron acabar con su vida, ya que estaba siendo investigado por la Guardia Civil por contrabando de tabaco. El mando del instituto armado llegó a ofrecerle la posibilidad de cerrar su caso a cambio de 30.000 euros.

Su airada negativa encendió todas las alarmas de los implicados en la compleja trama para matarle en los casi inaccesibles y solitarios bosques de la Baronía de Rialb ante el temor de que pudiera denunciarles ante las autoridades. Tres años después, los agentes encargados del caso tienen suficientes pruebas para relacionarles con el asesinato. Ahora sólo hace falta esperar quién de los tres encarcelados rompe primero la ley del silencio para inculpar al resto.