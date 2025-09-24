Muere una menor de 14 años tras someterse a una operación de aumento de pecho El padre de la adolescente ha denunciado a la clínica por negligencia y a la madre de la fallecida por dar su consentimiento

Silvia Osorio Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:15 | Actualizado 12:04h.

Una menor de 14 años ha fallecido en Durango, México, tras someterse a una cirugía estética de aumento de pecho en una clínica privada. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación a instancias del padre de la adolescente, que ha interpuesto una denuncia. Según ha declarado, desconocía la intervención de cirugía estética. Su madre, en cambio, sí dio el consentimiento. Medios locales informan que el médico cirujano que operó a la chica es su padrastro.

El caso ha provocado una gran conmoción en el país azteca. El pasado 11 de septiembre, la menor de edad ingresó en el hospital por problemas de índole respiratoria. El progenitor de la fallecida denunció que la intervención derivó en graves complicaciones: una parada cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y la necesidad de inducirla al coma e intubarla. Tras una semana hospitalizada, la joven falleció el pasado 19 de septiembre.

De manera oficial, la causa de muerte de la menor, de nombre Paula Nicole, fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. «Mi hija, Paloma Nicole Arellano Escobedo, de apenas 14 años, murió víctima de un acto de negligencia criminal en la calle Fénix. El 12 de septiembre fue sometida, sin mi consentimiento, a una cirugía estética por el Dr. V. M. R.G., hijo del magistrado V. M. R. L., en complicidad con su madre P. J. E.Q. El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó enfermedad como causa de muerte, intentando encubrir la verdad», ha compartido la padre de la menor en redes sociales.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de México emitió un comunicado este martes solicitando la suspensión de licencia del médico implicado en la intervención.

