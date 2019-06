Un ferry y un navío turístico, a punto de chocar entre Ibiza y Formentera El incidente fue grabado por los pasajeros del navío más pequeño. / E. C. La Capitanía Marítima ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, que fue grabado por un pasajero y que llevó a una mujer a tirarse al mar por miedo EL CORREO Jueves, 13 junio 2019, 11:25

Un ferry de la empresa Balearia y un navío turístico más pequeño estuvieron a punto de colisionar el martes en el paso de Es Freus, entre Ibiza y Formentera. Ambas embarcaciones seguían una ruta similar cuando el capitán de la embarcación de Balearia se percató de que podrían colisionar. Ante el peligro, mandó avisos por radio y bocina, pero que no sirvieron de nada.

El navío pequeño, Kontiki II, de la empresa Aquabus, no maniobraba para evitar la colisión, por lo que el ferry tuvo que parar sus máquina. Era una solución 'in extremis' puesto que por sus dimensiones no podía cambiar de rumbo con rapidez.

Al parecer, el capitán del Kontiki II no supo reaccionar y provocó el pánico entre sus pasajeros. De hecho, una mujer se lanzó al mar ante el peligro. Aunque como sabía nadar, no le ocurrió nada y pudo ser rescatada en cuanto el peligro cesó. El profesional ya ha sido despedido según la firma. La escena fue grabada por otros pasajeros del navío turístico y se ha viralizado a través de las redes sociales.

Por fortuna, todo quedó en un susto y no hay que lamentar daños físicos ni materiales. La Capitanía Marítima ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Durante la misma, ha interrogado a los capitanes de los dos barcos para que ofrezcan sus versiones.