Uno de los fallecidos en Cangas del Narcea perdió a un hermano en otro accidente minero Anilson Soares de Brito, de 42 años, es una de las dos víctimas en la mina asturiana cuya familia fue golpeada hacia 18 años por la misma tragedia

El derrumbe de la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, ha dejado desoladas a las familias de los dos trabajadores fallecidos. Una de ellas ya fue golpeada por otro accidente minero hace 18 años. Anilson Soares de Brito, de 42 años, nacido en Cabo Verde y vecino de Villablino, perdió a su hermano Adolfo en 2007 en el Pozo Calderón, de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).

Una terrible coincidencia que, al igual que ahora, causó una gran conmoción en una comunidad, por desgracia, acostumbrada a estas tragedias. En es caso del hermano de Anilson fue una vagoneta, en un movimiento imprevisto, que lo atrapó contra un arco de seguridad mientras se dirigía a la salida tras terminar su turno.

El hundimiento registrado en esta explotación minera de carbón ocurrió este viernes y dejó sepultados por piedras y arena a los dos trabajadores, mientras que un tercero pudo salvarse. Según las primeras informaciones, sería un techo de carbón ubicado a kilómetro y medio de la entrada el que se vino abajo, en la zona de la rampla, entre la segunda y la tercera planta. La segunda víctima es Óscar Díaz, un vecino de Cangas del Narcea de 32 años.

Anilson Soares, de 42, era de origen caboverdiano, estaba casado y era padre de dos niños en edad escolar, según han informado a Efe fuentes cercanas al fallecido. Las mismas fuentes han destacado de él su carácter afable y su experiencia.

Inspección reciente

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, sugirió que se trataba de «un desafortunado accidente» y declaró a la radio local Cope Asturias que los inspectores habían revisado recientemente la mina y «todo estaba en orden». Se han declarado dos días de luto.

Esta explotación minera había sido retomada hace cuatro meses por la empresa Tyc Narcea con un proyecto para extraer antracita de bajos volátiles, un carbón de alta calidad capaz de reducir las emisiones de la industria siderúrgica. La mina había pasado la última inspección este mismo jueves, precisamente en la misma zona en la que se produjo el hundimiento, tal y como confirmó el presidente de Asturias, Adrián Barbón.