Explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas (Madrid).
Explosión en el bar 'Mis Tesoros' de la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas (Madrid). EFE

Una explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

EP

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro a mano, debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso meter maquinaria.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está colaborando en la intervención con drones.

En actualización

Estamos ampliando esta información

