Detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé de 10 meses La madre del menor percató de que en el fondo del frasco había pequeños objetos mezclados con el alimento

Bruno Vergara Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:55

Un hombre y una mujer han sido detenidos en Madrid como presuntos autores de un delito de lesiones por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé. Los arrestados metieron fragmentos de vidrio en el frasco que guardaban en la nevera de su domicilio una familia con un bebé, que tenían una habitación alquilada.

Los hechos se produjeron el pasado 30 de agosto cuando la madre del menor comenzó a dar de comer al pequeño. En un momento dado se percató de que en el fondo del tarro había pequeños objetos mezclados con el alimento.

Tras verter el contenido del frasco en un plato, comprobó que además del puré, había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella. Fue en ese momento cuando alertaron a la Policía y una patrulla policial acudió para la comprobación de estos hechos.

Desde el primer momento las sospechas recayeron sobre dos de los miembros de otra familia con la que compartían la vivienda, ya que habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado.