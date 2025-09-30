El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El edificio de Madrid en el que residían la madre y la pequeña. ABC

Detenida por intentar asesinar a su hija de 10 años con ansiolíticos en un yogur

Tras tratar de envenenar a la pequeña, la mujer, con depresión, ha intentado quitarse la vida

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:11

Una mujer ha sido detenida por intentar asesinar en Ciudad Lineal (Madrid) a su hija de 10 años con ansiolíticos mezclados en un yogur. El aviso de los hijos mayores a la Policía Nacional y los servicios de emergencias del 112 evitó la tragedia, ya que una patrulla llegó a tiempo para salvar la vida a la pequeña y también la de la madre, ya que está intentó suicidarse.

Ambas fueron encontradas inconscientes en la vivienda familiar. Casi tres semanas después de los hechos, la mujer ha sido detenida. La investigación llevada a cabo por el Grupo V de Homicidios de Madrid y la Policía Científica ha confirmado que trató de envenar a su hija.

El intento de asesinato tuvo lugar en la noche del 9 de septiembre en la calle de Amós de Escalante en el domicilio de la arrestada, ubicado en el citado distrito madrileño. Al parecer, la progenitora sufría depresión por un problema sentimental y trató de envenenar a su hija con sus medicamentos mezclándolos con un yogur.

Los efectivos del SUMMA 112 confirmaron que ambas estaban intoxicadas por la ingesta de medicamentos, por lo que se procedió a su traslado hospitalario. El Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada de Policía Científica de Madrid se trasladó al hogar, donde encontraron numerosas cajas de benzodiacepinas, un tipo de ansiolítico, y un yogur abierto con parte de las pastillas machacadas y mezcladas en polvo con el alimento.

«Casi muertas»

En el hospital les practicaron un lavado de estómago a ambas. En el caso de la madre, fue detenida y custodiada en el hospital acusada de un presunto delito de homicidio. Esta mujer y su pequeña vivían solas. Sin embargo, sus hijos acudían con frecuencia a visitarlas. Y gracias a ellos, llegaron a tiempo para salvarles la vida: «Ese mismo día en la vivienda habían notado algo sospechoso, se fueron al gimnasio y al volver vieron que no les abría la puerta. Y a partir de ahí, pidieron la llave. Entraron y se encontraron a las dos casi muertas», ha confirmado Mañaneros 360.

Según ha podido saber el programa de TVE en exclusiva, la madre de la menor ha quedado en libertad y está siendo investigada por un delito de tentativa de homicidio

