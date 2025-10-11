El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reabren la AP-8 sentido Bilbao tras el incendio de un camión en un túnel de Astigarraga

El siniestro no ha provocado heridos

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:05

Comenta

La AP-8 ha tenido que ser cortada en ambos sentidos a la altura de Astigarraga debido al incendio de un camión en el interior del túnel de Aginaztegi. Sin embargo, según ha informado el Departamento de Seguridad, la vía ya se encuentra abierta dirección Bilbao. Sobre las 11.15 horas de este sábado, un tráiler ha comenzado a arder en plena vía, sentido Irún y ha sido necesario parar el tráfico en ambos sentidos. El incidente no ha dejado heridos.

Dotaciones de bomberos y la Ertzaintza han acudido al lugar. En estos momentos se encuentran cerrados los carriles dirección Irún, en el kilómetro 19. Se están generando retenciones importantes, de al menos 2 kilómetros.

Los hechos han tenido lugar sobre las 11.18 horas de la mañana cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada por un camión averiado en la AP-8 en dirección a Irún. Casi una hora después, sobre las 12.15 horas, se ha podido restablecer el tráfico dirección Bizkaia. El fuego ya está extinguido.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

