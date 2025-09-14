Cinco heridos graves y 20 leves en una explosión en Madrid

l menos 25 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves, por una explosión de gas registrada ayer en un edificio de Puente de Vallecas, en ... Madrid, según informó Emergencias Madrid. Los especialistas no descartaban a última hora de la tarde que pudiera haber más personas entre los escombros y, por tanto, el número de víctimas aumente.

La deflagración ocurrió a las 15.00 horas en la calle Manuel Maroto. Las tareas de rescate y desescombro se alargaron durante horas y fueron muy complicadas por la inestabilidad del edificio. Los bomberos tuvieron que actuar de forma manual, al ser peligroso intervenir con maquinaria. La explosión derribó parte del portal del edificio y una de las paredes del bar 'Mis Tesoros', que estaba al otro lado.

La Policía cree que la detonación tuvo lugar en un bajo convertido en vivienda y no en el propio local hostelero, que fue la primera hipótesis comunicada. Según algunos vecinos de los pisos superiores, una pareja había reformado la lonja hace seis meses. Al parecer, según las mismas fuentes, habían solicitado consentimiento al propietario para dar una salida al portal e instalar una reja en la zona que servía de entrada desde la calle. Entre las víctimas en estado grave se encuentra el copiloto de un vehículo que pasaba justo en ese momento por la calle en la que tuvo lugar este incidente.

La detonación fue de tal magnitud que, según testigos presenciales, salieron volando hasta la otra parte de la calle la reja que se había instalado recientemente y los sofás que estaban en el interior. Otros residentes comentaron el «fuerte olor a gas» que había en el edificio.

Los bomberos están valorando los daños del edificio de tres plantas para conocer si la estructura ha resultado dañada. En el bloque residían once familias, tres por planta. También en los últimos tiempos se había construido otra vivienda en el patio interior del inmueble, junto al bajo de se ha producido la deflagración. El piso superior al bar ha quedado destrozado, aunque no hay peligro de derrumbe.

Para poder atender a las víctimas las ambulancias del Samur estacionaron en las inmediaciones. En el lugar llegaron a concentrarse 18 dotaciones de bomberos, junto a otras 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos de Summa 112.

«El edificio está en una situación complicada, sobre todo los forjados que han sufrido mucho y por parte de Bomberos están realizando un estudio del edificio. Tanto el local que es contiguo como el propio bar están muy afectados, al igual que las plantas de arriba, sobre todo las que están inmediatamente superiores al local y al bar», señaló la vicealcaldesa de Madrid Inma Sanz. Al menos nueve familias serán realojadas por el momento.