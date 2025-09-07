El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bomberos de Navarra

Los bomberos de Navarra tratan de sofocar un incendio descontrolado en el valle de Urraúl Alto

Se ha activado el nivel 2 del plan INFONA ante la previsión de que el fuego, que se desató el sábado, pueda afectar «gravemente a bienes forestales»

A. P.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:11

Un incendio declarado este sábado en Urraúl Alto, en Navarra, ha obligado a movilizar a efectivos de bomberos de la comunidad, así como guardas forestales ... y agentes de la Policía Foral. Las llamas comenzaron a extenderse a las 14.19 horas desde un campo cosechado sin empacar y alcanzó una zona forestal de pinar y chopera de Santa Fé. Por el momento, las llamas no están controladas, pero no se ha desalojado a ninguna población.

