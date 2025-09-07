Los bomberos de Navarra tratan de sofocar un incendio descontrolado en el valle de Urraúl Alto

Un incendio declarado este sábado en Urraúl Alto, en Navarra, ha obligado a movilizar a efectivos de bomberos de la comunidad, así como guardas forestales ... y agentes de la Policía Foral. Las llamas comenzaron a extenderse a las 14.19 horas desde un campo cosechado sin empacar y alcanzó una zona forestal de pinar y chopera de Santa Fé. Por el momento, las llamas no están controladas, pero no se ha desalojado a ninguna población.

A las 15.30 horas se activó la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA) ante la previsión de que el incendio pueda «afectar gravemente a bienes forestales». Los medios aéreos desplegados este sábado —dos helicópteros del Gobierno navarro y otros dos del Ministerio de Transición Ecológica— se han retiraron sobre las 21.00 horas cuando las condiciones de visibilidad no les han permitido continuar trabajando.

Durante la noche, han permanecido en el lugar cuatro brigadas de bomberos (del parque de Estella, otra del parque de Burguete y dos brigadas del parque de Tafalla) realizando labores de extinción del incendio. En las labores también están participando los bomberos de Sangüesa, Corovilla y Navascués, personal del Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

Posteriormente, se han sumado a las labores de extinción dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja), además de los forales y del Gobierno central, la BRIF de Lubia (Soria) con dos helicópteros y personal para trabajar sobre el terreno, un avión coordinador proveniente de Zaragoza y un helicóptero medio proveniente de Plasencia del Monte (Huesca).