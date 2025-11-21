Siete de cada diez personas que se asientan en Euskadi son de origen extranjero

Los movimientos de población, lejos de frenarse, se traducen en miles de mudanzas al año solo en Euskadi. Más del 60% de los cambios de ... residencia se producen dentro de la propia comunidad autónoma, pero el año pasado abandonaron la región con destino a otras dentro del territorio nacional o al extranjero 38.107 personas. El saldo migratorio fue positivo (+20.870) porque llegaron 58.977, muchos más que los que se fueron. Y llama la atención que, fruto de esa movilidad cada vez mayor a -y de- lugares más lejanos, siete de cada diez personas que se asentaron en el País Vasco tenían otra nacionalidad.

La Estadística de Movimientos Migratorios publicada este viernes por el Eustat pone sobre la mesa que, quienes más vienen, son personas nacidas en otros países, 42.003. El 81,8% vinieron directamente de fuera del Estado, mientras que los restantes pasaron primero por otra comunidad. Pero los datos que ofrece el organismo público también refleja que, igual que son quienes más llegan, las personas de origen extranjero también son quienes más se van, protagonizando el pasado año el 51,2% de las emigraciones (19.507). La mayoría (el 73%), además, optaron por marcharse a otro país. La diferencia, en todo caso, fue positiva: recalaron en Euskadi 22.496 migrantes foráneos más que los que se fueron.

Según las cifras analizadas por el Instituto Vasco de Estadística público, el dato es inferior tanto en números absolutos como en porcentaje a los de 2023, cuando hicieron las maletas 18.695 personas de otros países, el 49,7% del total de quienes se mudaron. En general, las personas que abandonaron el País Vasco fueron adultos jóvenes. La media de edad de las personas que hicieron las maletas con otro destino se situó en 37,4 años, por encima de los 33,3 que tenían los que se afincaron en la comunidad.

Otro dato destacable es el saldo con otras comunidades autónomas. Por segundo año consecutivo, son más quienes recalan en el País Vasco procedentes de otras regiones que los que se van. Así, partieron 19.322 y llegaron 21.030, un saldo positivo de 1.708. Hace dos años, por ejemplo, el negativo se situó en 1.153.

Las zonas de España que constituyeron un mayor polo de atracción para los residentes en Euskadi fueron las mismas que un año antes: Castilla y León, Madrid, Cantabria, Cataluña y Andalucía, por ese orden. Estas cinco recibieron el 57,3% de las personas que dejaron la Comunidad Autónoma Vasca. Entre las que más inmigrantes aportaron a Euskadi, destacan las mismas regiones: Madrid, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Cantabria, que aportaron el 58,4% del total nuevos residentes procedentes del resto del Estado.

A nivel general, teniendo en cuenta las migraciones tanto de personas extranjeras como de vascas o nacidas en otras autonomías, Bizkaia fue el territorio que presentó el saldo más elevado. Ganó 11.845 habitantes, un 1,9% más que en 2023. Gipuzkoa, por su parte, tuvo un positivo de 5.477 personas (un 10,2% menos interanual) y Álava de 3.548, (10,6% más).