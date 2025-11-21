El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La media de edad de quienes abandonaron Euskadi se situó en 37,4 años. Jordi Alemany

Siete de cada diez personas que se asientan en Euskadi son de origen extranjero

El año pasado llegaron a la comunidad 58.977 nuevos residentes, frente a los 38.107 que se fueron a otras provincias y países

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:35

Los movimientos de población, lejos de frenarse, se traducen en miles de mudanzas al año solo en Euskadi. Más del 60% de los cambios de ... residencia se producen dentro de la propia comunidad autónoma, pero el año pasado abandonaron la región con destino a otras dentro del territorio nacional o al extranjero 38.107 personas. El saldo migratorio fue positivo (+20.870) porque llegaron 58.977, muchos más que los que se fueron. Y llama la atención que, fruto de esa movilidad cada vez mayor a -y de- lugares más lejanos, siete de cada diez personas que se asentaron en el País Vasco tenían otra nacionalidad.

