El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia

Un brote de chikungunya ha infectado a más de 7.000 personas en China.

Un brote de chikungunya ha infectado a más de 7.000 personas en China y ha disparado las alarmas en el mundo. Este virus, que transmite el moquito tigre, también se detectó en Iparralde, en concreto, en Hendaya, con la aparición de un caso autóctono, lo que llevó a Osakidetza a extremar la vigilancia por si pudiera traspasar la muga y llegar a Euskadi.

¿Qué es el chikungunya? Se trata de una enfermedad infecciosa que destaca por su rápida expansión y por los síntomas que provoca: fiebres altas, sarpullidos y fuerte dolor articular. En menor medida, también fatiga, y erupciones cutáneas -manchas rojas y pequeños bultos-. En general, la enfermedad remite en pocos días, pero en algunos casos el dolor perdura durante semanas o incluso meses. Solo en ocasiones muy raras se produce la muerte del paciente, pero quienes sufren la enfermedad afirman que es extremadamente dolorosa.

El chikungunya es un arbovirus, lo que significa que es un virus transmitido a los seres humanos a través de la picadura de artrópodos. A diferencia de lo que sucedía con el coronavirus, este virus solo se contagia de mosquitos a seres humanos, y no entre personas. El mosquito responsable de la fiebre Chikungunya, conocido como mosquito tigre, es una especie mayormente urbana que se reproduce en ambientes calurosos y permanece activa, sobre todo, durante el día. Por esta razón, las picaduras suelen ocurrir durante las horas de mayor actividad solar.

Medidas preventivas

Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico para curar la infección. Para evitar ser víctima de esta especie y de los síntomas mencionados, se recomienda:

- Vestir con ropa de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

- Usar repelentes que contengan 20–50% de DEET (N-dietil-3-metilbenzamida) en la piel y ropa expuestas. Aplicar 30-60 minutos antes del protector solar, para no reducir su eficacia.

- También se pueden usar otros: Icaridina al 20% e IR3535(3-N-butil-n-acetil-aminopropionato de etilo) al 20%.

- Evitar el contacto del repelente con mucosas, párpados, labios, heridas, piel sensible o quemada.

- Repetir la aplicación a medida que sea necesario. (seguir las instrucciones de las etiquetas del producto)

Si ya has sufrido una picadura, es fundamental seguir estas indicaciones: Limpiar bien la zona con agua fría y jabón. No rascar la zona afectada para evitar que se infecte. Aplicar frío para frenar la inflamación y atenuar el picor.

