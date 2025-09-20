Los trabajos en Basurto obligarán a suprimir la entrada al hospital por Gurtubay

Las obras para levantar la nueva infraestructura van a transformar el entorno de Basurto. Y eso tendrá implicaciones en el día a día, comenzando por ... la accesibilidad al recinto y la propia organización del hospital. «Lo afrontamos con mucha ilusión pero será necesaria también cierta dosis de paciencia», señaló el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Para empezar, se va a cortar el acceso al hospital por la calle Gurtubay, donde está el parking de Capuchinos para empleados. Pacientes y familiares deberán entrar por la avenida Montevideo, donde están ubicadas las barreras, o por el actual edificio de consultas externas, el pabellón Arrupe. Se habilitará una entrada exclusiva para trabajadores y personal del hospital en la zona trasera.

También habrá cambios dentro del recinto hospitalario. El actual carril que rodea el hospital y que es de un solo sentido se cortará, por lo que algunas zonas se transformarán en vías de doble sentido. Esto obligará a acondicionar los viales y a quitar las plazas de estacionamiento, además de la reubicación de algunas instalaciones como los contenedores. «El acceso al hospital está garantizado, no así el aparcamiento», dijo Alfonso Allende, director económico financiero de la OSI Bilbao-Basurto.

Por otro lado, la parada actual de taxis se va a suprimir y Osakidetza ya analiza posibles alternativas con el Ayuntamiento de Bilbao. Ese espacio se destinará a los vehículos sanitarios (ambulancias, coches de hospitalización a domicilio...). «Son cambios temporales perfectamente asumibles», indicó Allende. Por último, el hospital ha llegado a un acuerdo con la Intermodal para que los sanitarios cuenten con una serie de plazas de parking, ya que se va a suprimir el que utilizan los trabajadores en la actualidad para poder levantar los nuevos equipamientos.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se felicitó por el inicio de las obras. «Con este proyecto, el sistema de salud de Bilbao mejora considerablemente», indicó. A su juicio, Osakidetza «es nuestro tesoro y tenemos que cuidarlo», algo que pasa también por «la corresponsabilidad: cuanto más nos cuidemos, la atención sanitaria será menos necesaria», afirmó.