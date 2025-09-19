Osakidetza iniciará en octubre las obras del nuevo edificio de consultas externas de Basurto, que estará listo en 2029
Los trabajos, que supondrán una inversión de 135 millones de euros, conllevarán una reorganización de los accesos al hospital, tanto a pie como en coche
Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:44
Osakidetza comenzará en octubre las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Basurto. Está previsto que las instalaciones entren en funcionamiento ... en 2029 «si todo va según lo previsto», en palabras de un prudente consejero de Salud, Alberto Martínez. Los trabajos arrancan con casi un año de retraso. Cuando se anunció el proyecto, en febrero de 2024, se dijo que estaría operativo a finales de 2027.
Martínez ha comparecido ante los medios de comunicación en compañía del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y varios cargos de Osakidetza. El consejero ha señalado que el nuevo edificio es «un paso histórico en la modernización de nuestro sistema sanitario». No en vano, la obra supone la mayor inversión de Osakidetza en lo que va de siglo: 135 millones de euros. El proyecto se ha encarecido un 27% desde los 106 millones anunciados en un inicio.
