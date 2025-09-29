El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen digital del covid-19. E. C.

Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible

La OMS advierte de una nueva cepa de coronavirus que se extiende con mucha rapidez

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:00

Llega el otoño y con él comienza la temporada de virus respiratorios. Catarros, gripes, rinovirus y, por supuesto, coronavirus se expanden ahora con más rapidez y dejan un reguero de afectados. En el caso del covid, la que llega es una de sus variantes, la 'XFG', también llamada 'Stratus'.

Aunque casi todas las cepas, así como la gripe y otras afecciones del sistema respiratorio, comparten síntomas similares, 'Stratus' se presenta con una particularidad fácilmente identificable. Su rasgo distintivo tiene que ver con alteraciones en la voz y ronquera. El cuadro también incluye congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, problemas digestivos, fiebre y agotamiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa es de muy rápida propagación. Ha sido detectada ya en 38 países y supone un 22% de los casos de covid-19 registrado en el mundo. El mismo organismo ha calificado el riego que representa para la salud pública como «bajo».

Como ha ocurrido con otras variantes, 'Stratus' es lo que algunos científicos han dado en llamar cepa 'Frankenstein' ya que ha surgido de otras dos ya existentes: LF.7 y LP.8.1.2. Es decir, que ambas cepas coincidieron en una persona que desarrolló la nueva línea más contagiosa y de crecimiento más rápido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible

Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible