Quirónsalud Bizkaia incorpora 'Hank V3', el exoesqueleto robótico más avanzado en rehabilitación neurológica El hospital acogerá la I Jornada de Salud y Neurorrehabilitación Robótica el 21 de octubre, donde se presentarán las aplicaciones clínicas del nuevo dispositivo

Leire Moro Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El Hospital Quirónsalud Bizkaia da un paso mas en innovación sanitaria con la incorporación de 'Hank V3', el exoesqueleto robótico más avanzado para tratamientos de rehabilitación neurológica y muscuesquelética. Una tecnología que ha desarrollado la empresa vasca Gogoa Mobility Robots. Este dispositivo de última generación se integrará próximamente en la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica del centro, consolidando así su apuesta por la tecnología al servicio de la salud.

En apenas siete años, desde el lanzamiento de su primera versión en 2028, 'Hank' ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional. Con esta tercera versión, la tecnología alcanza un nuevo estándar clínico: un diseño más ergonómico, mayor precisión en los movimientos y una experiencia de uso más natural, que permite al paciente participar activamente en su proceso de recuperación. «Hank V3 supone un gran paso adelante en la robótica aplicada a la rehabilitación. El paciente deja de ser un receptor pasivo y pasa a tener un papel protagonista en el control del movimiento», destaca Carlos Fernández, CEO de Gogoa Mobility Robots.

Tecnología que potencia la recuperación

El nuevo 'Hank V3' incorpora sensores textiles patentados y plantillas especiales que permiten al usuario controlar su marcha mediante el uso del propio peso corporal. Esto no solo mejora la seguridad y la eficacia de las sesiones, sino que también acelera los resultados clínicos y favorece una rehabilitación más personalizada.

La Unidad de Neurorrehabilitación Robótica de Quirónsalud Bizkaia ofrece tratamiento integral a pacientes con ictus, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral, traumatismos, cirugías musculoesqueléticas o patologías del sistema nervioso. Además, colabora con deportistas en procesos de recuperación funcional y optimización del rendimiento físico. Un equipo multidisciplinar se ocupa de combinar medicina, fisioterapia, neurociencia y robótica avanzada.

Jornada científica y puertas abiertas

Coincidiendo con la llegada del nuevo exoesqueleto y el primer aniversario de la unidad, el hospital celebrará el próximo 21 de octubre la I Jornada de Salud y Neurorrehabilitación Robótica. El encuentro servirá para mostrar las ventajas clínicas de la robótica aplicada a la rehabilitación en patologías como el daño cerebral, el Alzheimer, el Parkinson, la fibromialgia o los traumatismos graves. También será una oportunidad para dar a conocer en profundidad las nuevas capacidades del 'Hank V3' y su impacto en la recuperación de la movilidad.

El evento marca también el décimo aniversario de Gogoa Technologies, pionera en Europa en el desarrollo de exoesqueletos médicos, y refuerza la posición de Quirónsalud Bizkaia como centro de referencia en neurorrehabilitación robótica a nivel internacional.