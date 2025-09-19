El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Quirónsalud

Quirónsalud Bizkaia incorpora 'Hank V3', el exoesqueleto robótico más avanzado en rehabilitación neurológica

El hospital acogerá la I Jornada de Salud y Neurorrehabilitación Robótica el 21 de octubre, donde se presentarán las aplicaciones clínicas del nuevo dispositivo

Leire Moro

Leire Moro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:19

El Hospital Quirónsalud Bizkaia da un paso mas en innovación sanitaria con la incorporación de 'Hank V3', el exoesqueleto robótico más avanzado para tratamientos de rehabilitación neurológica y muscuesquelética. Una tecnología que ha desarrollado la empresa vasca Gogoa Mobility Robots. Este dispositivo de última generación se integrará próximamente en la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica del centro, consolidando así su apuesta por la tecnología al servicio de la salud.

En apenas siete años, desde el lanzamiento de su primera versión en 2028, 'Hank' ha evolucionado hasta convertirse en una referencia internacional. Con esta tercera versión, la tecnología alcanza un nuevo estándar clínico: un diseño más ergonómico, mayor precisión en los movimientos y una experiencia de uso más natural, que permite al paciente participar activamente en su proceso de recuperación. «Hank V3 supone un gran paso adelante en la robótica aplicada a la rehabilitación. El paciente deja de ser un receptor pasivo y pasa a tener un papel protagonista en el control del movimiento», destaca Carlos Fernández, CEO de Gogoa Mobility Robots.

Tecnología que potencia la recuperación

El nuevo 'Hank V3' incorpora sensores textiles patentados y plantillas especiales que permiten al usuario controlar su marcha mediante el uso del propio peso corporal. Esto no solo mejora la seguridad y la eficacia de las sesiones, sino que también acelera los resultados clínicos y favorece una rehabilitación más personalizada.

La Unidad de Neurorrehabilitación Robótica de Quirónsalud Bizkaia ofrece tratamiento integral a pacientes con ictus, lesiones medulares, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral, traumatismos, cirugías musculoesqueléticas o patologías del sistema nervioso. Además, colabora con deportistas en procesos de recuperación funcional y optimización del rendimiento físico. Un equipo multidisciplinar se ocupa de combinar medicina, fisioterapia, neurociencia y robótica avanzada.

Jornada científica y puertas abiertas

Coincidiendo con la llegada del nuevo exoesqueleto y el primer aniversario de la unidad, el hospital celebrará el próximo 21 de octubre la I Jornada de Salud y Neurorrehabilitación Robótica. El encuentro servirá para mostrar las ventajas clínicas de la robótica aplicada a la rehabilitación en patologías como el daño cerebral, el Alzheimer, el Parkinson, la fibromialgia o los traumatismos graves. También será una oportunidad para dar a conocer en profundidad las nuevas capacidades del 'Hank V3' y su impacto en la recuperación de la movilidad.

El evento marca también el décimo aniversario de Gogoa Technologies, pionera en Europa en el desarrollo de exoesqueletos médicos, y refuerza la posición de Quirónsalud Bizkaia como centro de referencia en neurorrehabilitación robótica a nivel internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  4. 4

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  7. 7 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  8. 8

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  9. 9 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  10. 10

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Quirónsalud Bizkaia incorpora 'Hank V3', el exoesqueleto robótico más avanzado en rehabilitación neurológica

Quirónsalud Bizkaia incorpora &#039;Hank V3&#039;, el exoesqueleto robótico más avanzado en rehabilitación neurológica