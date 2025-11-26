Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija

El Departamento de Salud va a elevar hasta 34.602 el número de profesionales con plaza fija en Osakidetza. La cifra supone la catalogación como ... estructurales de 2.160 puestos de trabajo que se estaban ocupando de forma temporal. Actualmente el Servicio Vasco de Salud abona 47.219 nóminas mensuales a otras tantas personas, según figura en los últimos datos remitidos por la consejería al Parlamento vasco, a petición de EH Bildu. De ellas el 68% tiene la plaza en propiedad con la categoría de personal estatutario (funcionario) del sistema sanitario público en Euskadi.

El Gobierno vasco destaca que Osakidetza refuerza así su condición como la empresa pública más grande del País Vasco y también la mayor empleadora femenina. Entre los 2.160 nuevos puestos que pasan a ser estructurales se encuentran 240 que corresponden a la integración de Onkologikoa en el Servicio Vasco de Salud.

En cuanto al reparto en sí de estas 2.160 nuevas plazas fijas 787 corresponden a personal de enfermería, 433 a médicos o 372 a auxiliares sanitarios, según la tabla que presentó este miércoles Osakidetza a los sindicatos en la mesa sectorial.

ELA, por su parte, insiste en que con esta medida Osakidetza no crea nuevos puestos de trabajo, sino que convierte en estructurales plazas sin código creadas por las necesidades del servicio y que llevaban años ocupadas por personal interino.