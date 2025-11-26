El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija

Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija

En el Servicio Vasco de Salud trabajan 47.219 personas, de las que 32.442 son funcionarias y el resto personal interino o temporal

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

El Departamento de Salud va a elevar hasta 34.602 el número de profesionales con plaza fija en Osakidetza. La cifra supone la catalogación como ... estructurales de 2.160 puestos de trabajo que se estaban ocupando de forma temporal. Actualmente el Servicio Vasco de Salud abona 47.219 nóminas mensuales a otras tantas personas, según figura en los últimos datos remitidos por la consejería al Parlamento vasco, a petición de EH Bildu. De ellas el 68% tiene la plaza en propiedad con la categoría de personal estatutario (funcionario) del sistema sanitario público en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija

Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija