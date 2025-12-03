El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer sale de las urgencias hospitalarias con una mascarilla. R. GUTIÉRREZ

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

Ministerio de Sanidad y autonomías aplicarán un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe ... alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron hoy y que será de aplicación directa en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe