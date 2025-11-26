La epidemia de gripe viene con un mes de adelanto Los médicos de familia calculan que el máximo se alcanzará en Navidades y piden reforzar ya consultas y hospitales y acelerar la vacunación de grupos de riesgo

Los médicos de familia alertaron hoy a las autoridades sanitarias y a los ciudadanos de que este año la epidemia de gripe llegará con aproximadamente un mes de adelanto, por lo que adquirirá alta intensidad en las primeras semanas de diciembre y podría tocar el techo de contagios coincidiendo con las fiestas navideñas.

Ante este hecho atípico, piden a los responsables sanitarios que refuercen y preparen de inmediato los centros de salud y los hospitales para una avalancha de infecciones gripales anticipada, que aceleren la vacunación antigripal, sobre todo entre los colectivos de riesgo (mayores, pacientes inmunodeprimidos y enfermos crónicos) y que tomen medidas de prevención general, como la regulación del uso de mascarillas para determinadas personas, lugares y situaciones.

La ministra de Sanidad ha aprovechado la llamada de atención para volver a emplazar a las autonomías, de forma especial a las gobernadas por el PP, para que antes del 1 de diciembre puedan consensuar un protocolo de actuación nacional común contra la gripe, que entre otras cosas regule en todo el país los momentos y lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas. Mónica García recordó que el año pasado no fue posible porque «lo boicotearon» los consejeros del PP y en cada territorio se actuó por su cuenta.

Aún no hay una confirmación oficial del adelanto de la epidemia de gripe, pero los expertos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semiFYC) lo dan casi como seguro en base a los datos de vigilancia epidemiológica europeos (que así lo indican) y al incremento de infectados por virus respiratorios que ya han comenzado a detectar en las consultas de atención primaria.

El anticipo puede deberse a la llegada a España de una nueva variante del virus, con mayor capacidad de infección, lo que adelanta y acelera la espiral de contagios

Tampoco hay aún confirmación de cuál es la razón de este atípico anticipo, pero se sospecha que es la llegada a España de una variante del virus de la gripe H3N2, el subclado K, un agente infeccioso que ya se detectó al final de la primavera en países de la Unión Europea y que se ha convertido en mayoritario en la epidemia estacional en Japón.

Se trata de una variante nueva, que aún no reconoce el sistema inmunitario de los españoles y que no está incluida en la protección de la actual vacuna, lo que hace que provoque más infecciones que el resto de variantes, incluido en las personas ya vacunadas, y que se transmita con mayor rapidez, con que ha adelantado la fase epidémica. El hecho de que pueda contagiar a personas vacunadas provocará un mayor número de infecciones en ciudadanos incluidos en los grupos de riesgo y más atenciones en consultas e ingresos hospitalarios. La parte buena es que nada indica que sea más grave en sí misma que otras variantes.

No obstante, los médicos de familia urgen a las autoridades a tomar ya medidas ante el adelanto porque ha pillado a los servicios sanitarios sin los adecuados refuerzos y porque va a acortar (que no anular) la ventana de vacunación eficaz, ya que la protección que desencadena el suero no se logra hasta pasada las dos semanas del pinchazo y a la campaña de vacunación le restaban todavía varias semanas para completarse.

La vacuna es «fundamental»

Los especialistas aclaran, no obstante, que la vacunación contra la gripe sigue siendo «fundamental», sobre todo entre los grupos de riesgo, porque aunque el suero no tenga toda la efectividad contra el subclado K sí que es eficaz para proteger contra todo el resto de tipos y variantes previstas para la temporada.

Los médicos de familia también recuerdan a la población que buena parte de la prevención para tratar de que la epidemia no alcance las mayores cotas de contagios y duración está en sus manos y que deben tomar las medidas de protección habituales. Como es una infección respiratoria, las personas enfermas deben usar mascarilla y las personas vulnerables también deberían llevarla en espacios cerrados y poco ventilados. El lavado de manos, la higiene de superficies y evitar el contacto con enfermos son medidas esenciales.