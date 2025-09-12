Euskadi incorpora una innovadora cirugía para prevenir el cáncer de mama

Ginecólogos y cirujanos de diferentes hospitales vascos (entre ellos los de Cruces, Basurto y Donosti), pero también llegados de Santander y Pamplona, se dieron cita ... ayer en el vitoriano de Txagorritxu para asistir a la primera operación de una mujer con riesgo de desarrollar cáncer de mama realizada con una nueva técnica que se implantará en Osakidetza. Se trata de una innovadora cirugía mínimamente invasiva y reductora de riesgo para extirpar el pecho que hasta ahora no se había realizado en Euskadi. La cirujana gallega Alejandra García Novoa, de la Unidad de Mama del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, fue la encargada de impartir una formación que se prolongó durante varias horas mientras realizaba dos operaciones en directo.

Mediante esta nueva técnica de mastectomía es posible extirpar la mama a la paciente y reconstruir el pecho en la misma intervención con una agresión y una cicatriz mínimas y una rápida recuperación. «Los comienzos fueron complicados, pero hemos visto que se produce una buena respuesta. Los tejidos sufren menos y, por lo tanto, se conservan mejor», sostiene la doctora García Novoa. En el hospital gallego en el que ejerce empezaron con este innovador método en marzo del año pasado y desde entonces han empleado esta técnica en medio centenar de casos. «Se mejora en la recuperación y en el resultado estético», añade la cirujana en conversación con EL CORREO instantes después de finalizar la primera operación en Txagorritxu. En una sala cercana siguieron sus explicaciones en directo el resto de profesionales.

El procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión (de apenas 4 centímetros) en el surco inframamario, es decir en el pliegue bajo el pecho, y mediante endoscopia llevar a cabo la intervención. El interior de la mama se vacía pero se preserva el envoltorio cutáneo con el pezón y la areola. «Esa misma incisión que se ha realizado se utiliza para reconstruir la mama introduciendo una prótesis de silicona», explica Nagore Zeberio Ganzarain, jefa de Sección de Mama del Servicio de Ginecología de la OSI Araba. La intervención se prolonga durante unas tres horas. Hasta ahora lo habitual era extirpar toda la piel de la mama junto con el pezón y areola, con lo que se desconfiguraba más la anatomía de la mujer, mientras que con esta opción la reconstrucción resulta más natural.

El proceso de recuperación es sencillo y lo habitual es que las pacientes no ingresen más de una noche. El dolor posterior a la intervención es mínimo y la mujer sale del quirófano con un apósito en el lugar de la incisión. El posible sangrado tras la operación es el aspecto que más hay que vigilar.

325 casos detectados al año

En A Coruña, este tipo de mastectomías se realizan tanto a mujeres con cáncer como a aquellas con riesgo de padecerlo. En el caso de Osakidetza, por el momento se empleará solo en el segundo de los supuestos. «Estamos hablando de pacientes con un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Que tienen una mutación genética que les predispone a ello y que ya ha sido detectada en resonancias o mamografías», detalla Nagore Zeberio. Es el caso de la actriz Angelina Jolie que en 2013 se sometió a una doble mastectomía tras heredar de su madre un 90% de probabilidad de padecer la enfermedad. «En un futuro estudiaremos si empleamos esta técnica también para personas con cáncer», añade.

La OSI Araba atiende cerca de 325 casos de cáncer de mama al año, de los que en el 75% de las ocasiones se conserva el pecho. En los casos en los que no es posible existe la posibilidad de reconstruirlo, y es ahí donde en un futuro podría emplearse este procedimiento. «Las innovaciones tecnológicas nos ayudan muchísimo y poco a poco estas técnicas mínimamente invasivas se van a ir generalizando», pronostica Zeberio.