La cirujana Alejandra García Novoa realizó ayer dos intervenciones en Txagorritxu.

La cirujana Alejandra García Novoa realizó ayer dos intervenciones en Txagorritxu.

Euskadi incorpora una innovadora cirugía para prevenir el cáncer de mama

Una especialista gallega forma a los médicos de Osakidetza en una técnica poco invasiva para extirpar el pecho a pacientes de alto riesgo

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:57

Ginecólogos y cirujanos de diferentes hospitales vascos (entre ellos los de Cruces, Basurto y Donosti), pero también llegados de Santander y Pamplona, se dieron cita ... ayer en el vitoriano de Txagorritxu para asistir a la primera operación de una mujer con riesgo de desarrollar cáncer de mama realizada con una nueva técnica que se implantará en Osakidetza. Se trata de una innovadora cirugía mínimamente invasiva y reductora de riesgo para extirpar el pecho que hasta ahora no se había realizado en Euskadi. La cirujana gallega Alejandra García Novoa, de la Unidad de Mama del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, fue la encargada de impartir una formación que se prolongó durante varias horas mientras realizaba dos operaciones en directo.

