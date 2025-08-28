El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El vínculo entre el intestino y el cerebro es conocido desde hace años. RC

Algunas enfermedades gastrointestinales podrían aumentar el riesgo de sufrir alzhéimer y párkinson

Un macroestudio con medio millón de personas confirma que la alteración de la microbiota intestinal predispone a sufrir estas patologías

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:27

En 2015, la revista 'Nature', la más prestigiosa en el mundo de la ciencia, publicó un artículo titulado 'Brain, meet gut', algo así como 'El ... cerebro se encuentra con el intestino'. En él abordaba una relación que por intrigante atraía cada vez más la atención de los científicos. ¿Podían alterar los millones de bacterias y microorganismos que pueblan nuestras tripas el funcionamiento del cerebro? Para intentar responder a esta pregunta, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés) había financiado hasta siete investigaciones con un millón de dólares cada una sobre lo que denominaron el 'eje microbioma-intestino-cerebro'. A estos se le unirían más proyectos en la propia primera potencia mundial y de la Unión Europea. «Los investigadores están comenzando a descubrir un sistema vasto y variado en el que los microbios intestinales influyen en el cerebro a través de hormonas, moléculas inmunes y los metabolitos especializados que producen», resumía el autor de aquel trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  4. 4 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  5. 5

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  9. 9

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes
  10. 10 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Algunas enfermedades gastrointestinales podrían aumentar el riesgo de sufrir alzhéimer y párkinson

Algunas enfermedades gastrointestinales podrían aumentar el riesgo de sufrir alzhéimer y párkinson