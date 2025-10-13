El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ixone, con un exoesqueleto, camina por la calle con la ayuda de los fisioterapeutas de Pitxuflitos, especializados en pacientes con problemas neurológicos.

«El ejercicio les está alargando la vida»

Ixone y Unai, los niños con síndrome de Sanfilippo, acuden varias veces por semana a un centro de fisioterapia neurológica para trabajar la movilidad

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:13

Hace doce años saltaron a los medios de comunicación por primera vez. Lo hicieron para dar a conocer a una cruel enfermedad e impulsar una ... campaña con la que recaudar fondos para financiar un ensayo clínico. Los tres hijos de Naiara García de Andoin –Araitz, Ixone y Unai– estaban afectados por un patología muy rara a la que ellos pusieron rostro en Euskadi: el síndrome de Sanfilippo. Gracias al tesón de estos padres, y de otras familias en el resto del país, se logró llevar a cabo aquel estudio. Unai, el pequeño, pudo ser por edad uno de los participantes.

