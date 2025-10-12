Los cuatro hongos más peligrosos, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2022 un listado de 19 hongos que requieren de una atención prioritaria. Repartidos en tres categorías, ... cuatro serían los de una «prioridad crítica»:

Cryptococcus neoformans

Se trata de un hongo que vive en el suelo y en la madera en descomposición. La infección se produce al inhalarlo. Primero afecta a los pulmones y puede propagarse al sistema nervioso central y a la sangre (criptococcemia). «Está encapsulado con una protección más gruesa de lo normal, lo que hace que escape mejor a nuestro sistema inmunitario, es una especie de camuflaje. Es bastante peligroso porque, entre otras infecciones, puede causar meningitis», detalla Andoni Ramírez García, profesor en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la UPV/EHU. Resulta especialmente grave en pacientes con VIH, en los que causa una mortalidad entre el 41% y el 61%, según la OMS.

Candidozyma auris

«Es bastante nuevo porque se descubrió en 2009 y apareció en varios países a la vez. Además, su propagación se relaciona con el cambio climático. Puede ser un caso en el que el hongo estaba en el medio ambiente sin causar problemas hasta que la subida de las temperaturas le habría permitido adaptarse e infectar a los animales. Se cree que habría saltado a las aves, que lo habrían transportado a diferentes lugares y, de ahí, al ser humano -la transmisión es por contacto-. Es muy resistente a los antifúngicos», señala el experto. Puede infectar la sangre, el corazón, el sistema nervioso central, los ojos, los huesos y los órganos internos. La mortalidad global de la candidiasis invasiva oscila entre el 29% y el 53%.

Aspergillus fumigatus

Se inhala del medio ambiente y causa predominantemente enfermedad pulmonar, pero puede diseminarse a otros órganos como el cerebro. Las tasas de mortalidad en las personas infectadas con el hongo resistente al tratamiento varían entre el 47% y el 88% aunque algunos estudios elevan la tasa al 100%, según la OMS. «Además de infecciones puede causar alergias», añade Ramírez. «He visto cuatro casos en mi vida. En los pulmones genera un micetoma, una especie de tumor que ocupa cavidades que se han formado en el órgano», apunta Ricardo Franco Vicario, jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital de Basurto.

Candida albicans

Se trata de un hongo presente en nuestra microbiota que normalmente no causa problemas. Cuando lo hace, puede provocar candidiasis invasiva, con una mortalidad general que oscila entre el 20% y el 50%. «En mi opinión es el más importante porque causa la gran mayoría de infecciones fúngicas, como la candidiasis en las mujeres. Una de sus características más llamativas es que, a pesar de ser una levadura, puede filamentar -desarrollar una especie de hilos llamados hifas-, lo que está relacionado con su virulencia y capacidad para penetrar en los tejidos».