El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Activado el código ictus: «Cada minuto cuenta»

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:20

Comenta

«En los ictus, cada minuto cuenta», insiste una y otra vez la neuróloga Mari Mar Freijo. Cada sesenta segundos que pasan sin que el ... cerebro reciba sangre se pierden casi dos millones de neuronas, asegura la Sociedad Española de Neurología (SEN). En el caso de Estebe, pasó menos de una hora desde que su tío llamó al hospital y se comenzó el tratamiento para eliminar el trombo que se había formado en su cerebro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Activado el código ictus: «Cada minuto cuenta»

Activado el código ictus: «Cada minuto cuenta»