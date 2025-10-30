Activado el código ictus: «Cada minuto cuenta»

«En los ictus, cada minuto cuenta», insiste una y otra vez la neuróloga Mari Mar Freijo. Cada sesenta segundos que pasan sin que el ... cerebro reciba sangre se pierden casi dos millones de neuronas, asegura la Sociedad Española de Neurología (SEN). En el caso de Estebe, pasó menos de una hora desde que su tío llamó al hospital y se comenzó el tratamiento para eliminar el trombo que se había formado en su cerebro.

«En cuenta se tiene la sospecha, se activa de inmediato el código ictus», explica la especialista de Osakidetza. «Es una actuación en cadena de todos los profesionales sanitarios implicados para que el paciente reciba lo antes posible al tratamiento que necesita. Una vez que llegan, se les hace un escáner para confirmar que se trata de un ictus y se les pone el tratamiento», continúa.

Si se trata de un ictus isquémico, como le ocurriera al joven baracaldés, son dos los tratamientos principales. «Se pueden poner a la vez o uno de ellos. Se empieza con una medicación que disuelve el trombo. Si no, se extrae con un cateterismo. Hecho esto, el paciente pasa a la unidad de ictus para monitorizar la tensión, el azúcar... y controlar la evolución».

15 días en el hospital

El siguiente paso es realizar pruebas para «averiguar por qué ha ocurrido y evitar que vuelva a suceder». Una vez estabilizado, el paciente pasa a planta y comienza la rehabilitación. En el caso de Estebe, permaneció 15 días en el hospital de Cruces.

«Antes de que me sucediera, ni siquiera sabía lo que era un ictus», confiesa. Según la SEN, solo la mitad de la población española sabe identificar los síntomas , «por lo que su desconocimiento puede provocar retrasos críticos en la atención». Algunas de las señales de alarma son la pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en la cara, un brazo o una pierna en un lado del cuerpo, la dificultad repentina para hablar o entender, la pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos, problemas de coordinación o equilibrio y un dolor de cabeza muy intenso y repentino.