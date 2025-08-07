El regalo con el que un soltero bilbaíno sorprende a Carlos Sobera en 'First Dates' La presencia de Adrían, operario de producción de 31 años,no dejó indiferente a nadie, ni siquiera al presentador de Barakaldo

Aitor Echevarría Jueves, 7 de agosto 2025, 10:54 | Actualizado 11:19h. Comenta Compartir

La televisión vuelve a regalar uno de esos momentos que, sin ser transcendentales, nos enganchan y nos mantienen pegados a la pantalla. Esta vez, el protagonista ha sido un bilbaíno, Adrián, que ha logrado desconcertar tanto a su cita como al mismísimo Carlos Sobera en el plató de 'First Dates', el famoso programa de citas de Cuatro.

Este chico, de 31 años, se presentó en el restaurante con una energía tranquila. Nada más ser recibido por Sobera, sacó de su mochila un regalo inesperado, una bufanda. Pero no era del Athletic, como el comunicador vizcaíno daba por hecho, sino del Eibar, el equipo armero. «¿Me traes una bufanda del Barcelona?», preguntó Sobera entre risas. «Del Eibar», corrigió con rotundidad Adrián, dejando perplejo al presentador.

«¿Cómo he podido equivocarme?», añadió mientras desplegaba la bufanda para mostrarla a cámara, aún sin creerse que un bilbaíno presumiera tan abiertamente de otros colores. Y es que, como él mismo explicó, entre Bilbao y sus frecuentes estancias en Países Bajos, Adrián ha presumido de su equipo con orgullo, como buen aficionado armero. Con esa misma actitud llegó a su cita, pero el desenlace no fue el esperado.

Su pretendiente, Luis, recibió a Adrián en la barra del programa con una sonrisa. A primera vista, la conexión parecía prometedora. Adrián se presentó con más regalos, un postre típico de Eibar y un llavero. Un gesto que no pasó desapercibido. «Me ha parecido muy interesante, llama la atención su manera de comportarse, el pelo rubio, las cejas…», comentó Luis en sus primeras impresiones.

«¿Activo o pasivo?»

Pero conforme avanzaba la cena, la sintonía inicial se fue diluyendo. Luis, amante de los viajes y la música electrónica, se topó con un Adrián más sereno, introspectivo y ajeno al ritmo frenético del mundo moderno. «No soy muy de salir, me gusta todo lo que tenga que ver con el entorno natural», compartió el bilbaíno. Las diferencias se hicieron más evidentes cuando Luis lanzó una pregunta directa: «¿Activo o pasivo?». Adrián no solo no respondió en los términos esperados, sino que aprovechó para lanzar una reflexión. «No me vengas con anglicismos. Se está perdiendo el encanto de la conquista. Encasillarnos nos deshumaniza», sentenció, dejando a Luis aún más desconcertado.

Finalmente, en el momento de decidir si continuar conociéndose, Luis lo tuvo claro: «Para mí, ha sido difícil conectar. Eres como un témpano de hielo». Adrián, sin perder la compostura, asintió con serenidad.