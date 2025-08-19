Recogen 6.000 toneladas de algas en las playas de Cantabria, 4.000 en la última semana PSOE y Santoñeses no se ponen de acuerdo en relación a las competencias de cada administración en lo que se refiere a la limpieza de las playas

Leire Moro Martes, 19 de agosto 2025, 19:21 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

En las últimas semanas, la aparición de algas en la orilla de las playas de Cantabria ha resultado especialmente molesta para los bañistas, por la cantidad y por el mal olor que desprendían. El Gobierno de Cantabria habilitó un dispositivo para la recogida del alga asiática en los arenales de la región. Hasta ahora, han recogido un total de 6.000 toneladas de esta especie invasora en Noja y Santoña.

Del grueso de los ejemplares, 4.000 toneladas, se han recogido en la última semana, en un operativo desplegado de forma conjunta por las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Ejecutivo, y que cuenta con distintos medios, humanos y técnicos, como tractores con remolque, palas o dumper.

Los ejemplares de 'rugulopteryx okamurae' que han recogido, primero en los arenales de Noja y después en Berria, Santoña, se han depositado en una parcela municipal hasta que se sequen. Después, un gestor autorizado las trasladará para su tratamiento y convertirlas en compost.

Choque entre Santoñeses y PSOE

Continúa el cruce de reproches entre PP y PSOE en relación a las competencias que cada administración tiene sobre la limpieza de las playas. Un choque que comenzó la semana pasada y que se ha extendido desde el ámbito regional a algunos ayuntamientos afectados, como el de Santoña.

Allí, el PSOE criticó en redes sociales la «mala gestión» del equipo de Gobierno por no haber licitado el servicio de playas. Santoñeses en defensa de su gestión en materia de limpieza de arenales y la «eficacia» del dispositivo municipal puesto en marcha por la llegada de las algas respondió, a través de la misma vía. Aseguraron que el concejal de Medio Ambiente, Victor Sobrino, ha estado al frente del mismo «sin dormir, coordinando la limpieza con un esfuerzo sobresaliente» y «en contacto permanente con la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria».

Además, desde este partido han precisado que, aunque la recogida de las algas de la playa es competencia municipal, el problema de su proliferación en el mar es «competencia estatal», quejándose de que «hasta ahora, nadie del Gobierno de España ni de su Delegación en Cantabria se ha interesado ni se ha puesto en contacto con nosotros». «Debería ponerse a trabajar de verdad, en vez de limitarse a criticar lo que aquí resolvemos con esfuerzo y medios propios», aseveró Santoñeses.

A esta publicación ha respondido este martes, de nuevo, en un comunicado, la secretaria general del PSOE de Santoña y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Carmen González Caballeros, que ha replicado a Santoñeses que la limpieza de playas del municipio, incluida la de Berria se ha hecho con un contrato menor «porque han sido incapaces de licitar el servicio» y ha pedido al equipo de Gobierno «menos demagogia y más trabajo».

«No se trata de pasar noches sin dormir sino de gestionar de forma eficiente los servicios que se prestan en Santoña», ha aseverado la socialista, que ha censurado las afirmaciones de este partido sobre la actuación del Gobierno de España. «Cuando uno es incapaz de gestionar de forma eficaz y responsable un ayuntamiento no está ni para dar lecciones ni para pedir explicaciones», ha aseverado.

Además, la socialista han criticado que Santoñeses y el equipo de Gobierno que preside -integrado también por el PP- pretenda «jactarse de una actuación puntual que es de su competencia, festejando como una proeza algo que siempre se ha realizado a diario, con total normalidad, como un servicio más». «Una vez más, y ya es una costumbre, venden lo ordinario, incluso cuando lo hacen tarde y mal, como si de algo extraordinario se tratase», ha dicho.