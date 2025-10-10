El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen editada del gran columpio de Santocildes @planesparafamilias14 NSU

El pueblo de Las Merindades de solo 8 habitantes que ha estrenado un columpio panorámico gigante

Se encuentra en Santocildes, una pequeña localidad perteneciente al Valle de Tobalina

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:55

Casi 10 metros de altura. Casi nada. Es lo que mide el columpio panorámico que ha estrenado recientemente Santocildes, en Las Merindades. Se trata de un municipio de solo 8 habitantes, según los datos del INE de 2024, perteneciente al Valle de Tobalina, que a partir de ahora, con este elemento turístico tan de moda, atraerá a más visitantes a la comarca burgalesa.

Los columpios panorámicos se han convertido en todo un reclamo turístico, en la mayoría de los casos, para subir la foto a las redes sociales. Normalmente, cuentan con vistas únicas a paisajes sorprendentes. En este valle se extiende un oasis de frescor verde, hoces y desfiladeros imponentes. El columpio invita a observar uno de los rincones más bellos de la provincia, desde donde se ven vistas a un paisaje excepcional, los Montes Obarenes, la Sierra de Arcena, la ciudad de Frías y otras localidades cercanas.

Para llegar al columpio, basta con caminar unos diez minutos desde el centro del pueblo. Aunque se puede acceder en coche, lo recomendable es aparcar en la zona habilitada y disfrutar de un paseo bajo un túnel de vegetación que culmina en un merendero cubierto, perfecto para descansar antes de lanzarse a la experiencia. Desde Bilbao a la parraoquia de Santocildes se tarda una hora y 20 minutos en coche.

Imagen del columpio de Santocildes @planesparafamilias14
Imagen del columpio de Santocildes @planesparafamilias14

A solo un cuarto de hora en coche, se encuentra la cascada de Pedrosa de Tobalina, una de las joyas de la comarca de Las Merindades. El agua de color turquesa que en esta zona ofrece el río Jedea, afluente del Ebro, no dejan indiferente a nadie. Con sus más de 20 metros de altura y cien de longitud, la cascada ofrece uno de los más bellos espectáculos de la naturaleza.

