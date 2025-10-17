El príncipe Andrés renuncia a sus títulos nobiliarios tras reunirse con el Rey Carlos III A pesar de que niega las acusaciones y sus vínculos con Jeffrey Epstein, ha decidido «dar un paso atrás en la vida pública»

Marina León Viernes, 17 de octubre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos nobiliarios, entre ellos el de duque de York. Así lo ha confirmado el palacio de Buckingham en un comunicado emitido durante la tarde de este viernes. La decisión llega tras reunirse con el Rey Carlos III y después de años de críticas por su vínculo con el difunto magnate estadounidense condenado por pedofilia, Jeffrey Epstein.

«He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber con mi familia y mi país. Me mantengo firme en mi decisión de hace cinco años de dar un paso atrás en la vida pública. Con el acuerdo de Su Majestad, creemos que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. Como he dicho previamente, niego categóricamente las acusaciones contra mí», ha asegurado en un comunicado.

Según informa la BBC, se ha confirmado que no pasará la Navidad con la Familia Real en Sandringham. Las mismas fuentes afirman que se espera que permanezca en su residencia de Windsor, Royal Lodge, cuyo contrato de arrendamiento privado se extiende hasta 2078. Andrés seguirá siendo príncipe ya que ese es un título de nacimiento y su madre, Isabel II, era la reina. Por otro lado, también va a renunciar a la Orden de la Jarretera, que existe desde 1348 y de la que solo forman parte 24 personas. Técnicamente sus títulos se quedan «en suspenso» ya que no está claro a quién corresponden.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein y que fue forzada a tener sexo con el príncipe Andrés cuando tenía solo 17 años. Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, resuelve varios de los interrogantes de la trama en el libro 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice'.