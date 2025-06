«A Trump le apoyaron tecnólogos que ahora lamentan el caos que ha generado»

Preguntar a Chat GPT por Michael I. Jordan –no, no tiene nada que ver con la leyenda del baloncesto y la pregunta le aburre– es ... algo parecido a cuestionar a un hijo sobre qué piensa de su padre. Porque este matemático y doctor en Ciencias Cognitivas norteamericano (Aberdeen, 1956) es una figura fundamental para entender hasta dónde ha llegado esta tecnología hoy en día. «Michael I. Jordan es importante para herramientas como ChatGPT porque ayudó a construir las bases matemáticas y conceptuales del aprendizaje automático moderno. Aunque no las inventó, sin su legado no existirían tal como las conocemos», dice el más conocido de estos chatbots.

Si no se fían, el jurado de los Premios Fronteras del Conocimiento, que le ha otorgado el galardón en la categoría de Tecnologías de la Información y de la Comunicación junto a su colega Anil Jain, resume su aportación en que «ha sentado las bases matemáticas de la inteligencia artificial». «Es uno de los grandes», confirman dos de los especialistas vascos más reputados. Profesor en centros tan prestigiosos como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Berkeley y el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (INRIA) francés, su trabajo está también detrás del sistema de recomendación de Amazon.

– ¿Podemos confiar de lo que nos dice Chat GPT?

– No. Estas herramientas no razonan con la incertidumbre. Creo que su objetivo debería ser ayudar a gestionar esa incertidumbre y si no estás seguro sobre algo, lo dices, que es lo que hacemos los humanos, como cuando pedimos una segunda opinión médica. No tenemos que fiarnos solo porque lo dice Google –su equivalente a ChatGPT se llama Gemini–.

– ¿Pero cómo hacen para dar respuestas aparentemente tan correctas y 'humanas'?

– Lo que hacen es adivinar la siguiente palabra en una frase en función de las palabras anteriores. Los algoritmos existen desde hace 30 años, pero normalmente cogían las diez o cien palabras anteriores. No eran muy buenos. Lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es que ha aumentado muy rápidamente la escala y cogen decenas de miles de palabras. Y lo hacen sorprendentemente bien.

– ¿Tenemos que tener miedo de que la IA nos supere, de que sea más inteligente que nosotros?

– No nos va a superar. Los ordenadores ya son mejores que nosotros en los cálculos y en las búsquedas y eso no hace que le tenga miedo. Me hace sentir que es una herramienta poderosa que puedo utilizar. La superinteligencia no es una noción muy bien definida. Como con todas las tecnologías, nos ayudará en algunas situaciones y nos limitará en otras. Lo que más me preocupa es el mercado laboral.

– ¿Desaparecerán muchos puestos de trabajo?

– Algunos trabajos van a desaparecer, pero no está claro cuáles. Los economistas lo están estudiando. Muchas veces se van a transformar más que a desaparecer. Los humanos somos buenos adaptándonos, pero eso no significa que todos queden satisfechos. Lo importante es garantizar que la gente no sufra.

– Otro problema son las noticias falsas.

– Están afectando a nuestras democracias. Pero no solo es una cuestión técnica, sino de cómo lo afrontamos desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos que abordarlo.

El «caos» de Trump

– Amazon le debe mucho. Usted está detrás de sus sistema de recomendación. ¿Cómo hacen para saber lo que nos gusta?

– Lo que hacen es encontrar un patrón y hacer una predicción. Por ejemplo, si tú compras un libro y entro yo y compro otros dos similares, el ordenador vería un patrón y me recomendaría tus libros a mí. La segunda generación estableció relaciones entre los propios productos, es decir, si me compro un iPhone, es probable que quiera comprarme también una funda. Si lo haces con mil personas, no funciona muy bien, pero si lo haces con 6.000 millones, encuentra todo tipo de patrones interesantes.

– ¿Qué le parece la batalla entre Elon Musk y Sam Altman –creador de ChatGPT–?

– No son voces autorizadas, no conocen esta tecnología. Son buenos captando financiación, pero mis estudiantes saben más que ellos de IA. Por desgracia, se han promocionado como líderes de pensamiento como si tuvieran un mayor conocimiento, pero no es el caso. No hay que confiar en ellos. Altman dijo que su empresa –Open AI– sería abierta, pero hizo lo contrario cuando vio que estaba por delante. Eso es hipocresía y yo pierdo la confianza en alguien que se comporta así. Musk hace promesas que no puede cumplir. Prometió los coches autónomos hace cinco años. Todos los expertos sabíamos que no se podría desarrollar tan rápido pero se le escuchó. No son tan buenos como la generación anterior de Silicon Valley, la de Bill Gates o Larry Page.

– La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha provocado un terremoto de consecuencias impredecibles.

– No tengo mucho que decir. Vivo en Francia y no le presto mucha atención, pero es un movimiento claramente populista el que le ha elegido con el apoyo de grupos fascistas. Ha sido una decepción ver que le apoyaron tecnólogos. Creo que porque querían menos regulación pero ahora lamentan el caos que ha generado. Creo que en tres años habrá un cambio. Los tribunales serán una de las grandes fuerzas que mantengan el control. Estados Unidos tiene muy buenas instituciones, incluidas las universidades, que también sobrevivirán.

– Su nombre le ha debido de traer más de un quebradero de cabeza.

– (Responde en castellano, idioma que maneja con bastante soltura. De hecho, las preguntas se le formularon así para responder en inglés) Hay chistes sobre esto desde 1960. Es algo que no me interesa.