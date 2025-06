«Ozempic es para gente que pesa 200 kilos, no para quien quiere bajar 10»

En una de cada diez ocasiones en que las farmacias notifican que les falta un medicamento, este es el famoso Ozempic. El fármaco, desarrollado inicialmente ... para tratar la diabetes, se ha demostrado un eficaz 'pierde peso', lo que ha disparado la demanda de estas inyecciones. La química Svetlana Mojsov (Skopie, Macedonia del Norte, 1947) es una de las artífices del hallazgo, lo que le ha valido el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina, galardón que comparte con Daniel Drucker, Joel Habener y Jens Holst. Mojsov se embarcó hace cincuenta años, siendo aún universitaria, en el estudio de la hormona glucagón, cuya función es aumentar los niveles de glucosa en sangre.

Tras años de trabajo, logró sintetizar en el laboratorio el péptido GLP-1, que estimula la producción de insulina solo cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. Es la base de los modernos fármacos contra la diabetes, popularizados gracias al Ozempic. El 'salto' respecto a los que ya existían es que estos, además de ayudar a controlar la enfermedad, contribuyen a la pérdida de peso, mientras que los anteriores provocaban su ganancia. Y adelgazar –se han observado reducciones de hasta el 20% de masa corporal en pacientes que lo toman– mejora el pronóstico de la enfermedad.

– Según la OMS, la prevalencia de la diabetes ha pasado del 7% en 1990 al 14% en 2022: de 200 a 830 millones de personas. ¿Seguirá en aumento?

– Espero que no. Aunque en la diabetes influyen los factores genéticos también, creo que somos más conscientes de que tenemos que prestar atención a la nutrición, hacer más ejercicio... Así que creo que se reducirán los porcentajes. Las medicinas GLP-1 y las demás que vendrán en el futuro permitirán controlar la enfermedad para que los pacientes tengan una vida normal.

– ¿Está curada la diabetes o es mucho decir?

– Ahora mismo, es mucho decir.

– Estos fármacos se han demostrado eficaces también para perder peso, el caso del famoso Ozempic. ¿Le preocupa que la vertiente estética, esto es, gente que los toma porque quiere perder unos kilos, se imponga a la de la salud?

– Sí, por supuesto que me preocupa. Alguien que quiere perder 10 o 15 kilos, que a veces lo quiere bajar por una cuestión estética, debe hacerlo sin tomar fármacos. Es difícil hacer una dieta, lo reconozco, pero para eso están los nutricionistas. Ozempic y otros similares deben utilizarse solo cuando la obesidad es severa, es decir, personas que pesan 200 kilos y que verdaderamente necesitan tomarlo. Esa gente debería tener acceso a los fármacos a un coste asequible e incluso gratis.

El trabajo del nutricionista

– Hay un desabastecimiento recurrente de Ozempic en las farmacias. ¿Las personas con diabetes o con obesidad severa deberían tener preferencia en el acceso a este medicamento respecto a esas otras que lo compran para adelgazar un poco?

– Sí, sin duda. Muchas personas con obesidad severa tienen diabetes también, y una de las cosas importantes de los fármacos GLP-1 es que cuando el paciente los toma, pierde peso y eso, a su vez, hace desaparecer muchas veces la diabetes. Así que resuelve dos enfermedades a la vez.

– Este 'frívolo' uso de este tipo de medicamentos, ¿podría llevar, paradójicamente, a que nos preocupemos menos por llevar una vida sana? Es decir, me sobran 10 kilos y los bajo inyectándome Ozempic. ¿Para qué esforzarme en llevar una alimentación saludable o hacer deporte si hay una 'vía' más fácil?

– Espero que eso no suceda. Soy consciente de que mantenerse sano es algo que precisa trabajo, pero también creo que es un trabajo que la sociedad ya ha asumido que hay que hacer. Hoy en día, sabemos qué alimentos son saludables, tenemos gimnasios donde poder ejercitarnos en el momento que queramos, hay mucho apoyo (médicos, nutricionistas...) para que llevemos una vida sana. No debemos recurrir a los medicamentos para este fin. En el caso de la pérdida de peso, deben usarse si la obesidad es severa porque afecta a las funciones de los demás órganos: corazón, riñón... de manera que, para esas personas, perder kilos es una cuestión de salud. Por otro lado, me gustaría aclarar que la obesidad implica un desequilibrio hormonal. No es que quienes la padecen quieran comer más o no se controlen a la mesa.

– Donde parece que sí hay falta de control es en la comercialización de los fármacos. Prueba de ello es la escasez.

– Sí, efectivamente hay una desgraciada falta de control. Debe vigilarse de alguna manera porque hoy en día la gente compra medicamentos hasta a través de internet.

– Su investigación ha tenido una enorme repercusión. No siempre sucede así. ¿Hay mucha investigación científica 'invisible'?

– Cada científico mejora el conocimiento ya existente, el conocimiento se va sumando. Otros científicos establecieron los cimientos para mi hallazgo. No sale de la nada, no cae de las nubes.

La dieta meditarránea

– Neurocientíficos ven en estos medicamentos basados en la hormona GLP-1 potencial para ayudar a tratar enfermedades neurodegenerativas.

– Esa es una línea de trabajo. Yo sigo con la investigación para tratar de dar con nuevos fármacos similares al Ozempic. De esa manera, bajarán los precios y se acabará con el desabastecimiento.

– Al margen de los fármacos, insiste en que la dieta es fundamental en el 'tratamiento' de la diabetes. ¿Somos unos privilegiados con nuestra dieta mediterránea?

– Así es. Cuando vengo a España , no veo mucha gente obesa por la calle.

– ¿Le gusta a usted nuestra gastronomía?

– ¡Me encanta! Lo que más me llama la atención es que, vayas donde vayas, puedes comer productos frescos: pescado, verduras... Esta es la primera vez que visito Bilbao y, además de su excelente gastronomía, me ha gustado mucho la ciudad. No sé cómo se han dispuesto las calles, pero la realidad es que desde todas ellas se pueden ver las colinas verdes que rodean la ciudad. Es maravilloso.