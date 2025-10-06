Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago? Sigue la controversia por la retirada del número de la revista Arqueología e Historia con una ilustración en la que se puede leer la palabra 'España' en un adorno similar a la mano de Irulegi

El número retirado de la revista Arqueología e Historia con la polémica recreación en portada de una familia vascona sigue dando que hablar. La editorial Desperta Ferro, con una dilatada trayectoria y avalada por la calidad y seriedad de sus publicaciones, en un comunicado urgente publicado el pasado sábado pidió disculpas por el error «inadmisible» en la ilustración en la que un hombre luce en su cuello un adorno similar a la mano de Irulegi, –la pieza histórica descubierta en Navarra en junio de 2021 y considerada como posiblemente la primera inscripción en euskera de la historia–, en el que se podía leer la palabra 'España'.

Una vez hecha pública la decisión y revelado el fallo del que se ha culpabilizado a la autora de la mencionada ilustración, a los usuarios de las redes sociales y lectores de la histórica publicación les ha llamado mucho la atención otro detalle: el parecido más que razonable de los dos protagonistas de la imagen con Dani Rovira y Clara Lago, protagonistas de 'Ocho apellidos vascos'.

Los internautas y lectores de la histórica revista, con una mezcla de indigación y humor, no dan crédito a que la editorial sacara a la venta el número 63, supuestamente, con los rostros de los dos famosos actores.

Muchos lo consideran otro descuido, pero otros piensan que los responsables de la publicación sí se dieron cuenta de que se trataba de los protagonistas de la famosa película dado el indiscutible parecido. De hecho, la mujer de la ilustración luce en su cabeza un turbante verde que Amaia, la joven vasca de la que se enamora Rovira en el film que en 2014 fue un taquillazo, lleva puesto en varias escenas.

Desde el pasado sábado, cuando se dio a conocer la metedura de pata, por X (antes Twitter) circulan numerosos tuits en los que los lectores de la revista se muestran desconcertados. «Con profesionalidad y rigor te pueden colar lo de ESPAÑA en la mano, pero no una portada con las caras de Dani Rovira y Clara Lago, que era algo evidente», señala un usuario de la conocida red social.

«Devastados por este error inadmisible»

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, artífice del histórico hallazgo de la mano de Irulegi, también ha admitido que el hombre y la mujer en primer plano que representan a la familia vascona recuerdan a Dani Rovira y Clara Lago.

La revista, con 15 años de historia y especializada en «historia antigua, medieval, moderna y contemporánea», retiró el número tras el aviso de un lector. Los responsables de la editorial Desperta Ferro se declararon en un comunicado «devastados por este error inadmisible».

«La ilustradora ha tergiversado de forma deliberada la documentación que le proporcionamos en torno al ornamento que porta al cuello el personaje central, inspirado en la mano de Irulegui, una deformación que, para nuestra consternación, no hemos detectado hasta que un lector nos ha llamado la atención sobre ello. Una alteración de este calado, sea cual sea, va completamente en contra de lo que representamos […] Nuestros lectores no merecen esta falta de rigor y de sensibilidad histórica», explicaron en la nota.