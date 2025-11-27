El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia

¿Qué ha pasado con el hummus de Mercadona? El supermercado lo aclara

El producto ha dejado de venderse de manera temporal debido a un problema con el proveedor

Marina León

Marina León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Mercadona tiene muchos productos estrella, y para gustos colores. Pero es cierto que desde hace años el hummus del supermercado valenciano se ha convertido en uno de los artículos favoritos de sus clientes. Durante los últimos días algunos se han echado las manos a la cabeza al combrobar que no había ninguna de las tres variedades: el clásico, el de aceitunas negras y el de pimiento de piquillo asado.

«¿Por qué Mercadona ha quitado el hummus?», «¿Qué ha pasado?, »¿Cuándo lo vais a traer?«. La compañía ha recibido decenas de mensajes estos días y han querido aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales. Se trata de un contratiempo con su proveedor que ha obligado a interrumpir el stock.

«Actualmente no disponemos de nuestro hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika», apuntan. «Estamos trabajando en reestablecer el servicio lo antes posible, pero no visualizamos tenerlo antes del mes de diciembre», aclaran.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 75 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  7. 7

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  8. 8 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  9. 9 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  10. 10

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Qué ha pasado con el hummus de Mercadona? El supermercado lo aclara

¿Qué ha pasado con el hummus de Mercadona? El supermercado lo aclara