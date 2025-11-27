¿Qué ha pasado con el hummus de Mercadona? El supermercado lo aclara El producto ha dejado de venderse de manera temporal debido a un problema con el proveedor

Marina León Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:33

Mercadona tiene muchos productos estrella, y para gustos colores. Pero es cierto que desde hace años el hummus del supermercado valenciano se ha convertido en uno de los artículos favoritos de sus clientes. Durante los últimos días algunos se han echado las manos a la cabeza al combrobar que no había ninguna de las tres variedades: el clásico, el de aceitunas negras y el de pimiento de piquillo asado.

@Mercadona Que pasa con el Hummus? No hay ninguno de los 3, que ha pasado? Cuando lo traereis? — No sé ni coger una raqueta, Hulio😅 (@Joakinismo17) November 26, 2025

«¿Por qué Mercadona ha quitado el hummus?», «¿Qué ha pasado?, »¿Cuándo lo vais a traer?«. La compañía ha recibido decenas de mensajes estos días y han querido aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales. Se trata de un contratiempo con su proveedor que ha obligado a interrumpir el stock.

«Actualmente no disponemos de nuestro hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika», apuntan. «Estamos trabajando en reestablecer el servicio lo antes posible, pero no visualizamos tenerlo antes del mes de diciembre», aclaran.

