Hospitalizan al Papa por culpa de una bronquitis

Tras celebrar las audiencias que tenía previstas durante la mañana, el Papa Francisco ha sido ingresado hoy en el Policlínico Gemelli de Roma para tratarse de la bronquitis que arrastra desde la semana pasada. El Vaticano informó poco antes de las 11:00 del ingreso hospitalario del Pontífice, que se va a someter a algunas pruebas y a continuar en el centro médico con la medicación para afrontar sus problemas respiratorios. Estas dificultades provocaron que no pudiera leer la catequesis durante las últimas dos audiencias generales de los miércoles y que, el pasado domingo, tuviera que interrumpir la homilía durante la misa que presidió en la plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Jubileo de las Fuerzas Armadas. En principio no estaba claro que fuera a participar en la ceremonia de aquel día, celebrada al aire libre en un día frío y húmedo, pero pese a sus problemas de salud y a los 88 años que cumplió el pasado mes de diciembre, Jorge Mario Bergoglio optó por estar presente aunque le supuso un evidente desgaste físico. La bronquitis, en cualquier caso, le llevó a celebrar estos últimos días diversas audiencias en su residencia, la Casa Santa Marta, en lugar de en el Palacio Apostólico, para tratar así de que no cansarse en exceso.

El Papa ya sufrió varios episodios similares al de ahora durante los últimos años debido a sus problemas pulmonares. Gripes, bronquitis y dificultades respiratorias similares han obligado en varias ocasiones a cancelar viajes y audiencias y también provocaron que tuviera que ser ingresado en marzo de 2023 igualmente en el Policlínico Gemelli. Se pasó entonces tres días hospitalizado y cuando recibió el alta, bromeó con los periodistas que le esperaban en la puerta afirmando: «Todavía sigo vivo». Se desconoce cuánto tiempo se pasará ahora Francisco en el centro médico, aunque hay serias dudas de que pueda participar en los diversos encuentros programados para los próximos tres días con motivo del Jubileo de los artistas. Mañana se iba a reunir con unos 10.000 creadores provenientes de un centenar de países en la plaza de San Pedro; el domingo hay prevista una misa en la basílica vaticana; y el lunes el Papa iba a visitar los estudios cinematográficos de Cinecittà, a las afueras de Roma, convirtiéndose así en el primer obispo de Roma en acudir a esta 'meca' del celuloide.

Una gripe también fue la culpable de que Francisco no estuviera presente en el Vía Crucis celebrado en el Coliseo durante la pasada Semana Santa, obligándole además a renunciar a pronunciar la homilía durante la misa del Domingo de Ramos. En noviembre de 2023, así mismo, tuvo que cancelar el viaje que tenía previsto realizar a Dubái para participar en la COP28 por una «bronquitis aguda e infecciosa» que arrastró durante los meses siguientes y le llevó a reducir su actividad. En febrero del año pasado tuvo por ello que acudir a la sede del Policlínico Gemelli de la Isla Tiberina para realizar una tomografía computarizada de control de los pulmones.

A estos problemas respiratorios Bergoglio suma en los últimos años otras dos hospitalizaciones. En junio de 2023 estuvo motivada por una operación por una hernia abdominal en la que se le colocó una malla en la pared del abdomen, mientras que en julio de 2021 se sometió a una cirugía debido a una estenosis diverticular sintomática grave en la que se le extirparon 33 centímetros del colon.

