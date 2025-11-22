El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 22 de noviembre
Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por un presunto caso de pederastia. R. C.

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años y enfermo de cáncer, y al que el ... Vaticano investiga por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de esa diócesis.

