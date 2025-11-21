Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, el portavoz y secretario general de la CEE ha insistido en que «hay un procedimiento judicial abierto en el Tribunal de la Rota, y hay que respetarlo y dejar que los jueces actúen» e insistió en que es un asunto que está «sub iudice».

A Magan también se le ha recordado que la diócesis de Getafe ha apartado a un sacerdote acusado de abusos a un menor, pero que la CEE no ha obrado igual, ni siquiera cautelarmente, con el obispo de Cádiz, lo que ha justificado «porque a un obispo solo lo puede apartar» el Vaticano.

De Zornoza, que ha estado ausente toda la semana en la asamblea plenaria, dijo que no le han prohibido que acudiera a las reuniones y recordó su «grave» estado de salud (está recibiendo tratamiento por un cáncer).

Zornoza, que tiene 76 años e insiste en su inocencia, presentó su renuncia al Papa cuando cumplió los 75, como hacen todos los obispos, pero de momento sigue en el cargo. "Es una acción del santo padre no está en nuestras manos", apuntó Magán sobre la aceptación de la renuncia, y después de que León XIV adelantara el pasado miercoles que habrá "consecuencias" una vez concluya la investigación que dirige el Tribunal de la Rota en España.

Por otro lado, Magán se refirió a la negociación entre la CEE y el Gobierno para canalizar, a través del Defensor del Pueblo, los casos de abusos de quienes no desean dirigirse a la comisión del plan Priva de reparación a las víctimas de abusos. El portavoz dijo que llevan meses negociando con el Ministerio de Justicia el encaje técnico de este mecanismo de indemnización para quienes no desean acudir a la comisión del Priva. Estos casos se canalizarán ahora a través del Defensor del Pueblo. Hasta la fecha se han presentado ante la comisión del Priva (un grupo independiente formado por expertos como psicólogos, psiquiatras y juristas) 101 casos, de los que 58 ya están resueltos y otros once se encuentran en vías de solucionarse. "Nuestra primera preocupación son nuestros casos. No queremos hacer batallas de porcentajes", añadió sobre el dato de que los abusos en el seno de la Iglesia representan el 0,2% del total, según la Fundación ANAR.

La CEE ha propuesto al Gobierno que las indemnizaciones queden exentas de tributación fiscal (como sucede en los casos de terrorismo) tras conocer que a una víctima se le iba a retener una parte de los 50.000 euros de indemnización al declarar esa cantidad como un ingreso ordinario.

Magán aprovechó estas fechas del 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía para destacar el papel jugado por el rey Juan Carlos en la construcción del Estado de Derecho en nuestro país, con ayuda de figuras como Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez. «Llevaron a cabo una Transición impecable», ha dicho.

El portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Toledo se congratuló del aumento este año de las vocaciones religiosas, con un centenar de seminaristas más, y preguntado si ello confirma la tendencia a la espiritualidad de los jóvenes reflejada en discos como 'Lux' de Rosalía o películas como 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, señaló que "el espíritu sopla cuando y como quiere. Es el misterio de la llamada de Dios".