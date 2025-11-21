El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
García Magán, a la izquierda, en la rueda de prensa de este viernes. R. C.

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

«Hay que dejar que los jueces actúen», dice el portavoz de la Conferencia Episcopal sobre el obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos a un menor

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a una de las cuatro familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  4. 4 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  10. 10

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza