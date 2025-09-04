El nuevo radar de Saltacaballo empezará a multar a partir de este sábado

Algunos conductores habrán recibido este agosto una carta de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se les informa de haber rebasado la ... velocidad de 100 kilómetros por hora (km/h) que establece el nuevo radar de tramo de Saltacaballo, ubicado en A-8 entre Ontón y Castro Urdiales. A partir de este próximo sábado, esa carta dejará de llegar en forma de aviso para convertirse en sanción. Tráfico comenzará a multar a aquellas matrículas que fotografíe la nueva instalación, que limita la velocidad en un tramo de 6 kilometros que separa ambas localidades.

Tras atravesar varios problemas técnicos que retrasaron su puesta en marcha, el radar comenzó a funcionar el 5 de agosto en periodo de prueba, que se extenderá hasta este sábado, cuando empiece a sancionar. Su colocación, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Muchos conductores opinan que no tiene sentido controlar la siniestralidad de la zona incrementando el límite de velocidad, pues si antiguamente este era un tramo limitado a 80 km/h, ahora esa cifra se ha elevado a los 100 km/h. Aunque tiene su explicación. «Hemos subido el umbral porque los mayores siniestros que se daban en el lugar tenían que ver con la reducción repentina de la velocidad. Esto llevaba a accidentes de alcance, que si bien tenían pocas consecuencias en daños personales, causaban un grave trastorno para la circulación de una vía muy transitada», defiende Miguel Tolosa, responsable de la DGT en Cantabria.

Si se conduce desde Santander hacia Bizkaia, en el kilómetro 147 se pueden observar dos tótems en ambos sentidos a unos metros de la salida hacia Castro Urdiales. Otros dos controlarán también ambas direcciones a la altura del kilómetro 140, tras el paso del viaducto de Ontón. Para la puesta a punto de este radar se ha esperado al arranque de otros tantos que estaban pendientes de comenzar a multar en todo el país. En total son 32: 7 fijos y 25 de tramo.