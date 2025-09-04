El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cuesta de Saltacaballo. Luis Ángel Gómez

El nuevo radar de Saltacaballo empezará a multar a partir de este sábado

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:15

Algunos conductores habrán recibido este agosto una carta de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se les informa de haber rebasado la ... velocidad de 100 kilómetros por hora (km/h) que establece el nuevo radar de tramo de Saltacaballo, ubicado en A-8 entre Ontón y Castro Urdiales. A partir de este próximo sábado, esa carta dejará de llegar en forma de aviso para convertirse en sanción. Tráfico comenzará a multar a aquellas matrículas que fotografíe la nueva instalación, que limita la velocidad en un tramo de 6 kilometros que separa ambas localidades.

