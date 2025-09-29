El nuevo producto de Mercadona que arrasa entre los amantes del queso El supermercado valenciano lanza una creación que ha sorprendido a los clientes

Marina León Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:06

Los amantes del queso cuentan con un amplio surtido en Mercadona que cada cierto tiempo incluye nuevas variedades para satisfacer las demandas de los clientes. La última incorporación es un queso curado de oveja con crema de naranja, una original propuesta que combina la intensidad de un queso de larga maduración con el frescor de la naranja. Se vende a 21,30 euros el kilo en cuñas de unos 260 gramos.

Esta novedad no ha tardado en hacerse viral y ya cuenta con un buen número de adeptos. «Está buenísimo, en casa nos encanta a todos», «sabe y huele a naranja», «muy bueno, me ha sorprendido la combinación», comentan algunos internautas en redes sociales.

Entre las novedades, en cuestión de quesos Mercadona ha añadido últimamente a sus lineales algunos que ya se han convertido en los favoritos de los clientes. Entre ellos, el queso curado con trufa negra, a un precio de 22,36 euros el kilo. «Esta variedad gourmet curada potencia su carácter sofisticado con notas trufadas. Un queso de textura firme y ligeramente quebradiza. Elaborado con leche cruda de vaca, oveja y cabra, y con una curación mínima de 10 meses. Ideal para los amantes de los quesos de sabores potentes», explican desde Mercadona.

Por otro lado, el queso viejo madurado en madera durante 6 meses, a 14,36 euros el kilo. «Aunque su maduración es prolongada, mantiene una textura cremosa que se funde en tu paladar, con un ligero picor final que realza su carácter», detallan.

