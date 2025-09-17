La nueva aventura en coche de Fabio Belnome, el joven que viajó de España hasta Japón con un viejo Fiat Este chico se embarca ahora en otro reto a bordo de su vehículo de 1998

Bruno Vergara Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:09 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

Fabio Belnome tiene una nueva aventura en marcha. El joven, que hace dos meses terminó su viaje en coche desde Barcelona hasta Japón por carretera, vuelve a las andadas. Después de recorrer miles de kilómetros en su viejo Fiat Marea de 1998, en el que ha cruzado países como Turquía, Irán, Rusia, Mongolia, hasta llegar a Japón, ahora se encuentra en Alaska.

Llegó hasta allí con su viejo coche en barco desde Corea del Sur. Ahora está en Toronto, pero primero viajará hasta el norte de Alaska, que está a siete mil kilómetros. Su aventura consiste en llegar hasta la Patagonia. En total unos 50.000 kilómetros en cinco meses. «Como dar una vuelta al mundo al ecuador», explica.

Empezará su periplo en Alaska. Recorrerá la carretera Panamericana, pasando por Estados Unidos, México, Guatemala, San Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Sin embargo, no todo será tan sencillo, ya que hay un tramo, unos 130 kilómetros en la región del Darién entre Colombia y Panamá, en la que no existe una vía. «Veremos cómo lo cruzo«, aventura.

En su viaje irá «persiguiendo» el verano en el hemisferio sur, para que las temperaturas y las inclemencias del tiempo lo hagan más ameno. Estos días prepara su aventura. En japón, cuando metió el coche en un contenedor, le «obligaron» a vaciarlo por completo. Así que ha tenido que comprar las cosas «esenciales», como una silla, una cama hinchable, etc.

También se ha provisto de un depósito diésel extra con capacidad para 20 litros. «Hay carreteras en las que las gasolineras están a 300 kilómetros de distancia», explica. Eso sí, lo primero que hará antes de partir es una revisión al coche antes de entrar en Estados Unidos.

Fabio, que tiene más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, irá contando su aventura en sus redes sociales, en los que acostumbra a subir vídeos y narrar lo que le ocurre.