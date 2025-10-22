Nace la gran base de datos de cáncer en España

Todos los indicadores de incidencia, prevalencia, mortalidad y supervivencia de cáncer en todas las Comunidades Autónomas se reúnen en una sola base accesible públicamente, por ... primera vez en España. Los datos están desagregados por el tipo de esta enfermedad, sexo, edad y localización tumoral y se presentan de manera unificada y estandarizada. Este nuevo sistema al que también podrán acceder asociaciones de pacientes y público general, incluye indicadores epidemiológicos y «unifica datos de distintos registros de cáncer en una misma plataforma, algo que parecía imposible», mantuvo Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), al presentar la herramienta científica, este miércoles.

El Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC) permitirá la «toma de decisiones basada en datos, reducir desigualdades territoriales y favorecer la transparencia y el acceso equitativo a la información sobre cáncer». Con una visualización interactiva y un avanzado sistema de búsqueda, incorpora «la evidencia científica más actualizada sobre factores de riesgo y preventivos asociados a los diferentes tipos de cáncer, lo que favorece la toma de decisiones informada, la sensibilización y difusión de los riesgos y las causas de la enfermedad en España», dijo la AECC.

Este «avance sin precedentes en la vigilancia epidemiológica y en la planificación de políticas de salud pública en cáncer» fue desarrollada gracias al «esfuerzo técnico y humano de muchas personas y entidades», como el área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberesp) y el Centro Nacional de Epidemiología (ambas adscritas al Instituto de Salud Carlos III), Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), además de la AECC.

El objetivo de esta gran base de datos del cáncer en España permitirá detectar tendencias, evaluar el impacto de las políticas sanitarias y orientar estrategias de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, lo que beneficiaría tanto a los pacientes como a los científicos y personal médico.